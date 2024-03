Meeting di Piediluco: la Canottieri Garda Salò conquista tre medaglie

martedì, 19 marzo 2024

Salò (Brescia) – La squadra di canottaggio della Società Canottieri Garda Salò, impegnata sulle acque del lago di Piediluco, in provincia di Terni, ha fatto incetta di medaglie. Al 1º Meeting Nazionale rivolto a tutte le categorie agonistiche, oltre 1.000 gli atleti appartenenti a un centinaio di società sportive che hanno preso parte alle gare, valide per la selezione della squadra olimpica che prenderà parte ai giochi di Parigi 2024.

Emanuele Distaso, in barca con Matteo Tonelli del Cus Torino, è salito sul terzo gradino del podio nel doppio pesi leggeri assoluto. Un altro bronzo è andato a Ludovico Trainini nella categoria Singolo Ragazzi.

Nel 4 di coppia U19 maschile Attilio Storari e Christian Lazzaroni hanno conquistato invece un ottimo argento, in equipaggio con Jacopo Costa (SC Sampierdarenesi) e Davide Pidutti (Menaggio SC). A questi risultati si aggiunge il 1^ posto di Lisa Tarolli nella Finale B singolo ragazze.

Da sottolineare anche la prestazione di Laura Meriano, atleta con doppio tesseramento per la Canottieri Garda e l’Arma dei Carabinieri che ha ottenuto un terzo posto nel singolo assoluto e un secondo posto nel doppio.

Il prossimo appuntamento per i vogatori gardesani è con la seconda Regata Regionale selettiva, che si terrà il prossimo 28 aprile a Corgeno.

“Questi risultati sono il frutto del duro lavoro e della dedizione dimostrati durante la preparazione invernale, vogliamo ringraziare tutti i nostri atleti per l’impegno profuso e per aver dato il meglio di sé in questa competizione” sottolineano gli allenatori Francesco Niboli e Andrea Bortolotti.