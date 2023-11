L’atleta di Losine Francesco Agostini campione italiano di Maratona

lunedì, 20 novembre 2023

Losine (Brescia) – L’atleta camuno Francesco Agostini vince la 22esima Eurospin Verona Run Marathon ed è il nuovo Campione Italiano Assoluto di maratona. Il 26enne di Losine (Brescia) corre con i colori dell’Atletica Casone Noceto ha centrato un grande risultato nella gara di Verona ed è entrato nella storia conquistando il titolo tricolore. Francesco Agostini (foto credit photoday organizzatori Eurospin Verona Run) ha percorso i 42,195 km in 2h14:21 staccando gli avversari dopo il trentesimo chilometro e migliora di oltre un paio di minuti il tempo stabilito due anni fa alla prima esperienza sui 42,195 km a Valencia.

L’atletica è di casa per l’atleta di Losine: entrambi i genitori, il papà Marco e la mamma Cristina Scolari, sono stati azzurri nella corsa in montagna. “Un’emozione che non mi sarei mai sognato – ha commentato il neo campione italiano Agostini – e sono riuscito a gestire bene la corsa con ritmo regolare”. L’atletica camuna e bresciana si è congratulata con Francesco Agostini, neo campione italiano di Maratona, con un auspicio: “Ti meriti di andare alle Olimpiadi, europei o mondiali perché sarebbe giusto così. I campioni italiani di diritto dovrebbero andare, con conseguente raggiungimento del crono stabilito”.

Sul podio – accanto a Francesco Agostini – il bergamasco Nicola Bonzi (Atl. Valle Brembana, 2h15:28) e il brianzolo Riccardo Mugnosso (Caivano Runners, 2h15:52), quarto il campione uscente Alessandro Giacobazzi (Aeronautica, 2h18:21). Il presidente Fidal Stefano Mei si è congratulato con Francesco Agostini.