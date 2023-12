Diavolezza e Lagalb: la stagione invernale partirà il 23 dicembre

sabato, 16 dicembre 2023

Pontresina – Rinvio dell’inizio della stagione invernale Diavolezza e Lagalb. E’ caduta molta neve nelle ultime settimane con grande gioia per gli appassionati e gli operatori. Al Corvatsch il divertimento è assicurato, mentre le nevicate hanno reso più difficili i lavori di manutenzione alla Diavolezza e non è stato possibile eseguirli come previsto. Il lavoro, a causa delle condizioni meteorologiche prevalenti e dell’altitudine, è stato particolarmente impegnativo sia per le persone che per i macchinari: saranno completati nei prossimi giorni. Il funzionamento regolare è garantito a partire da sabato 23 dicembre, con l’apertura di Diavolezza e Lagalb.

Capodanno in montagna

All’insegna dello sport e senza complicazioni in occasione della Snow Night di Capodanno sul Corvatsch, con una piacevole fonduta nel ristorante Alpetta oppure con una raffinata cena di gala nel rifugio Berghaus Diavolezza o nel ristorante Kuhstall sul Furtschellas

Eventi Diavolezza: notte di San Silvestro gala dinner

Cena di gala con un menù squisito. La funivia Diavolezza porta fino al Berghaus. Il menù prevede sei portate e sarà possibile osservare l’incantevole paesaggio alpino notturno delPiz Palü e Piz Bernina. Salita: ore 18.30, discesa: ore 1.

Informazioni e prenotazioni: +41 81 839 39 00; berghaus@diavolezza.ch; www.corvatsch-diavolezza.ch

Eventi Capodanno con Snow Night Corvatsch – Street Food goes Mountain

La stazione intermedia Murtèl ospita il nostro Street Food Festival. Passeggia da una bancarella all’altra assaporando le gustose specialità internazionali. Tra le soste gastronomiche e prima di continuare ad assaggiare i menu di altri paesi, riallaccia gli sci e divertiti sulla pista notturna. La scelta è vasta e per ogni palato c’è la proposta giusta (foto © Romano Salis).

Informazioni e prenotazioni: +41 81 838 73 73: info@corvatsch.ch; https://www.corvatsch-diavolezza.ch

Programma

Ore 19: Prima salita Surlej – Murtèl

Ore 1:40: Ultima salita (corse ogni 20 minuti)

Ore 20-23: Street food festival nel ristorante della stazione intermedia del Murtèl.

Dalle 22:30: Festa nel Bar Hossa con DJ

Alle 0:30: Chiusura del ristorante della stazione intermedia Murtèl

Ultimo controllo delle piste:

Dalla stazione intermedia Murtèl: ore 2

Da Alpetta: 02:10

Da Hossa Bar: 02:20

Eventi Capodanno in Alpetta – solo per gli amanti degli sport sulla neve

Sciare in notturna sulla pista illuminata più lunga della Svizzera e consumare un gustoso menu di 3 portate comprensivo di fondue nel ristorante Alpetta dallo stile rustico: ecco un modo simpatico per finire l’anno vecchio e iniziare quello nuovo. L’Alpetta è raggiungibile unicamente su sci o snowboard, il trasporto di pedoni è escluso.

Informazioni e prenotazioni: +41 81 838 73 73; info@corvatsch.ch; https://www.corvatsch-diavolezza.ch.