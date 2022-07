Surf, Coppa Italia iQFoil: Di Tomassi, Maggetti, Blewett, Polettini e Tomasini in testa sul Garda

sabato, 16 luglio 2022

Torbole – Ancora vento forte sul Garda Trentino per la Coppa Italia iQFoil: altre 6 regate. Di Tomassi, Maggetti, Blewett, Polettini, Tomasini in testa nelle distinte categorie. Presente in veste di osservatore del figlio Ubaldo, il timoniere di Luna Rossa Francesco Bruni: una famiglia foil al 100%.

Altra giornata di vento sostenuto sul Garda Trentino per la 3^ tappa di Coppa Italia della classe olimpica iQFoil, organizzata dal Circolo Surf Torbole in collaborazione con Federazione Italiana Vela e Garda Trentino Vela Consorzio. Ha sorpreso davvero la presenza di tanti giovanissimi, che si sono affacciati in tempi rapidissimi alla classe olimpica foil: anche con 20 nodi e più i piccoletti hanno volato sull’acqua senza particolari problemi, mentre i senior-la categoria che sorprendentemente ha meno partecipanti – viaggiava a velocità supersoniche con la squadra azzurra FIV presente in allenamento-regata. Sei le regate di course portate a termine in successione con le partenze separate per junior, youth e senior con le donne in gara insieme agli youth (under 19).

La situazione prima della discussione di alcune proteste e all’attivo 11 prove: Luca Di Tomassi (SV Marina Militare) mantiene la testa della classifica tra i senior con un certo margine (16 punti) sul secondo, il brasiliano Isaac Mateus; ad un solo punto Daniele Di Benedetti, terzo (Fiamme Gialle). Ottimi parziali per l’atleta del Circolo Surf Torbole Manolo Modena, che continua a migliorarsi, primo nell’ultima prova di giornata e quarto assoluto (U21). Tra i più piccoli junior dominio dell’atleta del Circolo Surf Torbole Valentino Blewett, che oggi con 5 primi e un ritiro, è sempre al comando con 11 punti di vantaggio sul compagno di squadra Mattia Saoncella; terzo con oltre 30 punti di distacco Giulio Orlandi (Stamura Ancona).

Prima femmina ancora Anna Polettini del Circolo Surf Torbole, decima assoluta. Tra gli Youth prosegue la corsa di Leonardo Tomasini (Circolo Surf Torbole), che allunga di qualche punto sul cagliaritano Federico Pilloni, protagonista di un sorpasso a pochi metri dall’arrivo proprio su Tomasini, nella terza prova di giornata. Terza overall e prima delle donne l’azzurra Marta Maggetti (Fiamme Gialle, Cagliari). Domenica la conclusione con altre 6 prove in programma: una Coppa Italia iQFoil impegnativa per le condizioni di vento sempre almeno sui 20 nodi, ma molto partecipata, con 60 atleti, di cui per la maggior parte under 19 e under 17. Presente in veste di osservatore del proprio figlio Ubaldo, il timoniere di Luna Rossa Francesco Bruni, dalla vela al windsurf, ma rigorosamente foil!