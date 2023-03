Camunia Rally: il bresciano Luca Bottarelli leader della gara

sabato, 25 marzo 2023

Breno (Brescia) – Partito il Camunia Rally: il bresciano Luca Bottarelli in testa. Davanti alla suggestiva cornice della piazza municipale di Cividate, sono stati 115 gli equipaggi partiti alla volta della Ps1 Sisem. Primo leader di gara è il bresciano Luca Bottarelli con Marco Pollicino su Skoda Fabia della DP Autosport.

LA PARTENZA – La pioggia, per ora, è stata solo di iscritti. Un caldo sole ha accolto i 115 equipaggi che hanno solcato la pedana di partenza a Cividate Camuno, in piazza Fiamme Verdi sulle rive del fiume Oglio, per la nona edizione del Camunia Rally gara organizzata dalla New Turomark Rally Team insieme alla NTT Rally Event.

Dei 118 iscritti, due soli equipaggi non hanno verificato – l’89 Del Castello-Rastelli e il 109 Pelazzi-Amato- mentre uno solo non si è presentato al via: il 105 Coniglio-Spadone. Tutti gli altri hanno preso il via alla volta della prima speciale Sisem che verrà ripetuta in serata per completare il programma di giornata prima che domani, domenica 26 marzo, si disputino le restanti cinque prove con Astrio (3) e Valsaviore (2) da ripetersi.

BOTTARELLI LEADER – Primo leader di gara è il bresciano Luca Bottarelli che dopo il terzo posto assoluto conseguito al Ciocco di Campionato Italiano Assoluto Rally, è in gara con il siciliano Marco Pollicino sempre su Skoda Fabia Rally2 Evo della DP Autosport. Sul tratto cittadino della Ps1 Sisem di 4,90 chilometri, “Botta” ha segnato il miglior parziale fissando le lancette sul tempo di 3’01”6 e staccando di 2”1 gli ossolani Davide Caffoni-Mauro Grossi sempre su Skoda ma del team Balbosca. Il locale Ilario Bondioni (Skoda PA Racing), vincitore di quattro edizioni della corsa camuna, insieme a Sofia D’Ambrosio vanta il terzo tempo parziale con un distacco di 2”8. Il duo varesino Simone Miele-Roberto Mometti, che porta al debutto nazionale la Skoda Fabia Rally2 RS, con un disavanzo di 4”5 ha il quarto tempo assoluto davanti al valsabbino Alberto Dall’Era con il due volte campione del mondo Luca Beltrame: su VW Polo Rally della HK sono quinti a 5”2 vantando lo stesso tempo degli erbesi Maurizio e Federica Mauri, in gara con una Skoda Evo dell’Erreffe Rally Team.

Spettacolo puro, tra le vetture al via, dato dalla Porsche Rgt degli elvetici Mirko Puricelli e Marco Menchini: la splendida teutonica colorata Gulf è gioia per occhi ed orecchie del pubblico!

“Bella prova, tanta gente del pubblico e ritmi già sostenuti – ha dichiarato Bottarelli dopo lo scratch iniziale –: “nessuno regala nulla: ci sarà da andare a tutta anche stasera e domani!”.