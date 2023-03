Campionato Italiano Karate Fijlkam, 13 medaglie agli atleti della Master Rapid SKF CB

sabato, 25 marzo 2023

Pian Camuno (Brescia) – Prestazione esaltante degli atleti della Master Rapid SKF CBL al Campionato Italiano per Regioni di Karate Fijlkam 2023 che portano in Lombardia un risultato nazionale prestigioso al termine di una prova di altissimo profilo al Centro Olimpico di Ostia Lido.

La Master Rapid SKF CBL ha ottenuto la grandissima soddisfazione di salire sul podio Fijlkam nazionale con ben 13 atleti. A dare un forte impulso alla rappresentativa lombarda i risultati dei ragazzi dei Maestri Maffolini, Zanotti e Landi che hanno ottenuto: 3 Medaglie d’Oro con Federico Arnone; Gabriele Petroni, Franco Sacristani e Andrea Mazzarello; Miriam Ederar, Melissa Verdone ed Elisa Vielmi. Quindi una medaglia d’Argento con Miriam Ederar e quattro medaglie di bronzo Cristian Serra, Oscar Moretti, Filippo Calabrese, Leonardo Bombardi, Arianna Caldi e Ludovica Rifugio.

La cronaca della gara per le tre medaglie d’oro vedono Federico Arnone nell’individuale maschile superare i 3 turni con grande sicurezza e sempre come 1° classificato per poi riuscire nella finalissima con un ottimo 24.4 a battere l’amico fraterno e compagno in azzurro Guido Polsinelli. Nella stessa categoria Cristian Serra supererà poi per il bronzo il campano Cristian Villano con uno scarto di 9 decimi, 23 a 23.9.

Il team maschile di kata composto Mazzarello, Sacristani e Petroni, si impone dopo i dopo i turni preliminari su Lazio, Piemonte e Campania vincendo l’ennesimo titolo nazionale.

Il team femminile composto da Miriam Ederar, Elisa Vielmi e Melissa Verdone domina la categoria battendo in successione Lazio, Toscana, Campania e nella finale primo secondo anche l’Emilia Romagna.

Una conferma della bontà del lavoro per il karate Master Rapid SKF CBL che può contare su una nutrita schiera di atleti di valore nazionale in entrambe le specialità Kata e Kumite. Ben rappresentato il club nella rappresentativa regionale dal Maestro Francesco Landi per l’occasione Coach. Grazie anche a questi risultati la Lombardia vince per il 4° anno consecutivo la classifica generale.