Calcio, Temù: finisce 1-1 l’amichevole tra Sampdoria e Parma

sabato, 16 luglio 2022

Temù – Termina in parità (1-1) l’amichevole tra Sampdoria e Parma, che si è disputata nel pomeriggio sul campo sportivo di Temù (Brescia). Buon test per la squadra guidata da mister Giampaolo e tanto entusiasmo sugli spalti, giunti in questi giorni in alta Valle Camomica.Il primo tempo si è chiuso con il vantaggio del Parma, con una rete di Juric su assist di Inglese (34′), il pareggio dei blucerchiati al 49′ con un tapin di Mehdi Léris.

TABELLINO

SAMPDORIA- PARMA 1-1 (34′ Juric, 49′ Leris)

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Yepes; Candreva, Rincon, Sabiri, Verre; Caputo. Allenatore Giampaolo.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Juric; Sits, Vazquez, Mihaila; Inglese. Allenatore Pecchia.

Arbitro La Penna di Roma 1; assistenti: Trinchieri di Milano e Ceccon di Lovere.