Calcio, serie D girone B: l’Arconatese batte 5-0 il Breno. Tabellino, risultati 5a giornata e classifica

domenica, 2 ottobre 2022

Breno (Brescia) – Pesante sconfitta del Breno contro l’Arconatese, la formazione granata rimedia un secco 5-0 e adesso la panchina di mister Soave non è più solida. La formazione granata è ultima in classifica del girone B di serie D, con soli due punti. Nelle cinque sfide di questo campionato i granata hanno portato a casa solo due pareggi, tre le sconfitte con quella pesantissima di oggi contro l’Arconatese, secondo in classifica con 9 punti. Nella gara odierna il Breno dopo 13′ era sotto di due gol e la gara è stata in salita ( nella foto © Us Breno).

IL TABELLINO

ARCONATESE-BRENO 5-0 (2-0) (4’ Ronzoni, 13’ Silvano, 11’ st Silvano, 13’ st Ferrandino, 42’ st rig. Chessa)

ARCONATESE (3-5-2): Cordaro, Robbiati, Luoni, Vecchierelli, Bianchi (C) (36’ st Sacchini), Ientile (27’ st Fall), Albini (33’ st Ferla), Menegazzo, Silvano (27’ st Chessa), Ronzoni, Ferrandino (33’ st Marcone). A disp. Colnago, Medici, Meda, Silvestro. All. Livieri.

BRENO (3-4-1-2): Ansaldi; Brancato (32’ st Carminati), Tagliani (C), Turano; Nolaschi (5’ st Pelamatti), Mondini, Sampietro (21’ st Confalonieri), Cristini; Tomaselli (5’ st Boldini); Nappello (15’ st Triglia). A disp. Raimondi, Costanzo, Wojdyla, Bresciani. All. Soave.

ARBITRO: Cerea di Bergamo.

AMMONITI: Bianchi (A), Turano (B).

Risultati 5a giornata Serie D Girone B

Arconatese -Breno 5-0

Brusaporto-Desenzano 2-0

Caronnese-Varesina 0-0

Città di Varese-Real Calepina 0-2

Folgore Caratese-Casatese 0-0

Lumezzane-Alcione 3-1

Ponte San Pietro-Seregno 1-1

Sporting Franciacorta-Virtus Ciserano Bergamo 1-2

Villa Valle-Sona 2-1

Classifica Serie D Girone B

Arconatese 12 punti; Sporting Franciacorta, Lumezzane 10; Casatese, Virtus Ciserano Bergamo 9; Brusaporto, Alcione, Villa Valle, Varesina, Ponte San Pietro, Desenzano 7; Seregno, Real Calepina 6; Città di Varese 5; Sona, Folgore Caratese 4; Caronnese, Breno 2.