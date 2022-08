Calcio: Serie C, slitta l’inizio del campionato

martedì, 9 agosto 2022

Trento – Ufficializzato poco fa con un comunicato della Lega Pro lo slittamento del campionato.

“Il Presidente della Lega Pro, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, dispone il rinvio, a data da destinarsi, del Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C e il rinvio della prima giornata di andata del Campionato Serie C 2022-2023 come di seguito riportato: La prima giornata di andata si disputerà il 4 settembre 2022 anziché il 28 agosto 2022”.

I calendari di ciascuna delle competizioni organizzate dalla Lega Pro saranno resi noti successivamente.