Calcio, Serie C: il Trento ha licenziato l’allenatore D’Anna

domenica, 9 ottobre 2022

Trento – La sconfitta casalinga con il Renate fatale all’allenatore del Trento Lorenzo D’Anna. Infatti la società Ac Trento 1921 ha comunicato in serata di aver sollevato dai rispettivi incarichi l’allenatore della Prima Squadra Lorenzo D’Anna e il direttore sportivo Attilio Gementi. Il club gialloblù ha ringraziato entrambi per l’attività sin qui svolta e augura loro le migliori fortune professionali (nella foto © Carmelo Ossanna la squadra).

Nel pomeriggio la squadra gialloblù è stata sconfitta in casa dal Renate che ha vinto con il punteggio di 2-0. Le reti al 74′ di Maistrello e all’86’ di Ghezzi. Una crisi profonda per il Trento, quarta sconfitta stagionale e soli cinque punti in classifica che la pongono al quart’ultimo posto in classifica.