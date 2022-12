Calcio, serie B: l’FC Südtirol corsaro sul campo del Cittadella

domenica, 18 dicembre 2022

Cittadella – Nella diciottesima e penultima giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023, l’FC Südtirol conquista i tre punti contro i granata padroni di casa. Per il Cittadella, guidati in panchina da Leandro Greco al posto dello squalificato Pierpaolo Bisoli, la nona trasferta, ultima del girone ascendente e dell’anno solare finisce con un prezioso e meritato successo.

Prima parte di gara caratterizzata da azioni alterne, senza particolari occasioni. Il 21’ i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Danzi in seguito alla seconda ammonizione. Il risultato si sblocca al 29’ quando Rover semina Vita e si porta sul fondo, mantiene in campo la sfera, la serve in area a Tait, che appoggia indietro per la conclusione al volo di Nicolussi Caviglia, destro potente palla in rete: 0-1. I biancorossi ospiti raddoppiano al primo dei due minuti di recupero concessi nel primo tempo dal direttore di gara. Odogwu cattura sulla trequarti campo una respinta corta della difesa del Cittadella, avanza palla al piede dalla sinistra, entra in area e con il mancino la mette in rete rasoterra per lo 0-2.

Episodio dubbio al 18’ della ripresa: ripartenza ospite, Casiraghi serve sulla destra Rover, cross in mezzo, colpo di testa di Mazzocchi, Kastrati esce a vuoto, recupera e salva oltre la linea, dentro la porta, l’arbitro analizza il Var e poi concede la punizione ai padroni di casa per presunto fallo di mano dell’attaccante ospite.

Il campionato di Serie BKT proseguirà con la 19esima e ultima giornata del girone d’andata. L’FC Südtirol sarà impegnato nella decima gara interna il 26 dicembre. Nel pomeriggio di Santo Stefano, sul terreno dello Stadio Druso di viale Trieste a Bolzano, i biancorossi affronteranno il Modena. Calcio d’inizio alle ore 15.00.

Il tabellino

CITTADELLA – FC SÜDTIROL 0-2 (0-2) (29’ Nicolussi Caviglia (FCS), 45’ + 1’ pt Odogwu (FCS).

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Perticone, Visentin, Cassandro (1’ st Felicioli); Carriero (1’ st Pavan), Danzi, Branca; Antonucci (9’ st Lores Varela); Asencio (38’ st Mastrantonio), Embalo (18’ st Tounkara).

A disposizione: Maniero, Del Fabbro, Mazzocco, Frare, Donnarumma, Mattioli, Ciriello.Allenatore: Edoardo GoriniFC

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Berra (29’ st D’Orazio); Rover (38’st Carretta), Tait, Nicolussi Caviglia, Siega (1’ st Casiraghi); Mazzocchi (29’ st Belardinelli) Odogwu (45’ + 2’ st Marconi).

A disposizione: Iacobucci, Vinetot, Pompetti, De Col, Crociata, Capone, Schiavone.Allenatore: Leandro Greco (Pierpaolo Bisoli squalificato)

ARBITRO: Federico La Penna di Roma-1

ASSISTENTI: Domenico Rocca di Catanzaro e Marco Ricci di Firenze

IV UFFICIALE: Daniele Chiffi di Padova

NOTE: cielo sereno, temperatura attorno ai 8°, campo in ottime condizioni. All’inizio un minuto di raccoglimento alla memoria di Sinisa Mihajlovic.

Ammoniti: 4’ pt Danzi (C), 34’ pt Zaro (FCS), 10’ st Visentin (C), 26’ st Berra (FCS), 36’ st Perticone (C), 40’ st Mastrantonio (C), 45’ st Casiraghi (FCS).

Espulso: 21’ st Danzi (C) per somma di ammonizioni.