Calcio, Eccellenza Lombardia: Darfo sconfitto, successo del Sondrio. Risultati e classifiche

domenica, 17 marzo 2024

Darfo Boario (Brescia) – Nel campionato Eccellenza il Darfo sconfitto in casa dalla capolista Ospitaletto nel girone C, mentre il Sondrio vince sul campo del Tribiano e raggiunge il Mapello che ha pareggiato sul campo dell’Altabrianza Tavernerio. I risultati della 27a giornata Eccellenza Lombardia dei gironi B e C.

Risultati della 27a giornata Eccellenza Lombardia – girone B

Altabrianza Tavernerio – Mapello 0-0

Arcellasco Città Di Erba – Offanenghese 1- 2

Leon – Castelleone 3-0

Muggiò – San Pellegrino 1-0

Soncinese – Cisanese 0-0

Soresinese Calcio – Brianza Olginatese 0- 1

Tribiano – Nuova Sondrio 0-1

Vis Nova Giussano – Lemine Almenno 0-1

Trevigliese – Calolziocorte 6-1

Classifica Eccellenza Lombardia Girone B

Mapello 57, Nuova Sondrio 57, Leon 56, Trevigliese 52, Altabrianza Tavernerio 50, Offanenghese 45, Cisanese 39,

Tribiano 36, Muggiò 36, Soncinese 34, Lemine Almenno 32, Arcellasco Città Di Erba 29, Soresinese Calcio 27, San Pellegrino 27, Calolziocorte 26, Brianza Olginatese 26, Castelleone 23, Vis Nova Giussano 21.

Risultati della 27a giornata Eccellenza Lombardia Girone C

Bedizzolese – Falco 1-1

Cazzagobornato Calcio – Scanzorosciate Calcio 1-3

Ciliverghe Calcio – Atletico Cortefranca 3-0

Darfo Boario – Ospitaletto 1-2

Juvenes Pradalunghese – FC Carpenedolo 1-1

Orceana Calcio – Forza E Costanza 1905 1-0

Rovato Calcio – Castiglione 3-2

Vertovese – Castellana C. G. 1-1

Classifica Eccellenza Lombardia Girone C

Ospitaletto 60, Ciliverghe Calcio 51, Vertovese 50, Scanzorosciate Calcio 48, Rovato Calcio 46, Orceana Calcio 44, FC Carpenedolo 40, Castellana C. G. 40, Juvenes Pradalunghese 40, Castiglione 39, Bedizzolese 38, Casazza 38, Darfo Boario 32, Cazzagobornato Calcio 32, Atletico Cortefranca 24, Calcio Pavonese 23, Forza E Costanza 1905 20, Falco 11.