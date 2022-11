Calcio, Coppa Italia di serie D: Breno sconfitto dal Franciacorta

mercoledì, 2 novembre 2022

Adro (Brescia) – Altra sconfitta per il Breno, questa volta in Coppa Italia. Oggi erano in programma le gare del 32esimi di finale di Coppa Italia e per i granata la sfida era con il Franciacorta, un derby, ma per i ragazzi di mister Soave la musica, rispetto al campionato dove sono ultimi e non hanno mai vinto in ben nove gare.

Oggi i granata hanno iniziato bene la gara, passando in vantaggio al 20′ con un rigore trasformato da Tomaselli (nella ©-Us-Breno).e chiuso sull’1-0 il primo tempo. Nella seconda frazione di gioco è salito in cattedra il Franciacorta che al 50’ha pareggiato su rigore con Bertazzoli, quindi al 52’ è passato in vantaggio con Scarsi e al 73’ ha fissato ancora con Bertazzoli il risultato sul 3-1.

Il Breno esce dalla Coppa Italia, rimane solo il campionato, ma si deve scuotere se vuole evitare la retrocessione. Partendo dalla gara di domenica prossima al Tassara contro la Caronnese.

IL TABELLINO

FRANCIACORTA-BRENO 3-1 (0-1) 20’ rig. Tomaselli (B), 50’ rig. Bertazzoli (F), 52′ Scarsi (F), 73′ Bertazzoli (F)

FRANCIACORTA (3-4-1-2): Rovelli, Riva (40’ st Archetti), Berna, Boschetti, Bertoni, Invernizzi (31’ st Barbisoni), Marella (39’ st Cuel), Bertazzoli, Piccinni (C), Scarsi, Orlandi (11’ st Moraschi). A disp. Plechero, Bini, Scaglia, Bruccini, De Stefano. All, Sgrò.

BRENO (3-5-2): Raimondi; Wojdyla, Brancato, Carminati (31’ st Costanzo); Nolaschi (12’ st Boafo), Mondini (C), Bresciani (25’ st Boldini), Tomaselli (21’ st Nappello), Fredrich (12’ st Cristini); Righetti, Pelamatti. A disp. Lollio, Sampietro, Confalonieri, Turano. All. Soave.

ARBITRO: El Ella di Milano.

AMMONITI: Scarsi (F), Marella (F), Fredrich (B), Nolaschi (B), Righetti (B), Carminati (B).

NOTE: Recuperi 1’ e 5’.