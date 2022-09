Basket, Pisogne: la Germani Brescia chiude il primo scrimmage stagionale

venerdì, 2 settembre 2022

Pisogne – La Germani Brescia chiude positivamente il primo scrimmage stagionale disputato sul parquet del PalaRomele di Pisogne (Brescia) contro il Basket Kleb Ferrara, team che milita nella lega di A2.

Abbandonata per qualche ora la brezza montana di Ponte di Legno (Brescia), dove la squadra sta svolgendo il training camp, a distanza di due settimane dall’inizio della preparazione è proprio sul parquet del borgo incastonato tra lago e valle che si raccolgono le prime indicazioni circa lo stato dell’arte della formazione agli ordini di coach Alessandro Magro.

Dal confronto con gli emiliani, che Brescia fronteggia senza Burns, Petrucelli, Gabriel e Massinburg, spicca il desiderio di mettersi alla prova in termini intensità e chimica, due dei classici meccanismi da oliare in questa fase preliminare della stagione. Gli ingranaggi biancoblu appaiono già piuttosto solidi nei contorni di una gara in cui fisicità e dinamismo non sono mancati da entrambe le parti, con la Germani che traina il match in maniera costante e decisa sin dalla palla a due, mettendosi in gioco contro un’avversaria tutt’altro che sprovveduta e dal piglio arcigno.

Dai reparti biancoblu l’applicazione corale è protagonista in campo. Referto alla mano, dalla buona prova di gruppo emergono anche le prove offensive individuali di Odiase (16 punti), dell’aggregato Stumbris (16 punti) e di Della Valle (12 punti). Il prossimo appuntamento con la palla a due è fissato per domenica 4 settembre (ore 18.00) sempre tra le mura del PalaRomele di Pisogne, per l’amichevole contro i Kapfenberg Bulls, squadra che disputa il massimo campionato della lega austriaca.

“Stasera abbiamo avuto tante buone indicazioni e tante situazioni sulle quali abbiamo fatto sicuramente fatica – il commento a fine partita di coach Alessandro Magro -. Siamo alla prima partita dell’anno ed era importante distribuire i minuti e volevamo che tutti provassero a portare sul campo gli aspetti sui quali abbiamo lavorato nelle ultime due settimane. A prescindere da chi c’era dall’altra parte, l’obiettivo era focalizzarsi su di noi e di fare il meglio possibile. Mi è piaciuta la disponibilità che i giocatori hanno di condividere il pallone, che è una delle cose a cui tengo di più. Ognuno ha avuto la possibilità di esaltarsi attraverso i propri punti di forza e anche i giocatori aggregati ci stanno dando una grande mano”.

IL TABELLINO

GERMANI BRESCIA-KLEB BASKET FERRARA (21-11, 18-19, 27-12, 33-17)

Germani Brescia: Tanfoglio, Ghidini, Della Valle 12, Caupain Jr 8, Giovanni, Cobbins 10, Odiase 16, Laquintana 8, Cournooh 9, Stumbris 16, Santi, Moss 3, Viglianisi 2, Akele 15. All: Magro

Kleb Basket Ferrara: Marzo ne, Bellan 12, Buriani ne, Cleaves 5, Tassone 5, Smith 7, Bertetti 14, Valente 2, Cazzanti ne, Jercovic 12, Pianegonda 2, Cavicchi. All. Leka

Arbitri: Chersicla di Oggiono (LC), Cassago di Brescia e Di Pilato di Milano