Basket, la Germani Brescia conquista il Trofeo degli Angeli

giovedì, 8 settembre 2022

Casnate con Bernate – Quel ramo del lago di Como… che volge al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, comune brianzolo poco distante dal suggestivo paesaggio lacustre, dove la Germani Brescia ha disputato il terzo appuntamento della propria preseason. La trasferta in terra brianzola vale l’incrocio con l’Acqua San Bernardo Cantù in occasione dell’ottava edizione dello storico ‘Trofeo degli Angeli’, che Brescia conclude superando la squadra di casa al termine di una buona prova di maturità (67-71 il finale) e aggiudicandosi la coppa in palio.

Un’altra sfida combattuta, equilibrata e portatrice di segnali e indicazioni per la squadra di coach Alessandro Magro, che affronta un avversario privo di tre pedine importanti (Pini, Severini e Rogic) ma che gioca la gara in grande deficit di forze, considerate le assenze del calibro di Gabriel, Moss, Petrucelli, Burns e Massinburg, oltre all’aggregato Viglianisi.

Ricorrendo in maniera significativa alle proprie risorse interne – compresi i giovanissimi Tanfoglio, Ghidini e Santi, che ben figurano al cospetto della formazione brianzola – Brescia non lesina in gambe, fiato ed energia, intenzionata a testarsi e sfruttare ogni occasione disponibile per affinare la propria preparazione e la ripresa del ritmo partita.

Nel lungo processo di coesione e aggiustamento dei primi meccanismi, la Germani appare sulla buona via per il rodaggio: accanto a uno sforzo corale degno di nota, brilla la prova di Della Valle (autore di 23 punti) che riceve anche la targa di MVP della serata, accompagnato da un altrettanto convincente Caupain che chiude la propria prestazione offensiva in doppia cifra a quota 10 punti.

A Brescia, ora, rimane giusto il tempo di recuperare le forze, perché il parquet chiama già: il prossimo impegno è infatti fissato per sabato 10 settembre (palla a due alle ore 20.30) per la sesta edizione del Trofeo Roberto Ferrari, un classico che sancisce la preseason bresciana e metterà Brescia a confronto della Bertram Yatchs Derthona Tortona.

“Non è stata una partita al 100% viste le defezioni di entrambe le squadre, ma ho visto una crescita di livello e ci siamo abituati a giocare in un campo più caldo del solito. È stata una partita vera: dobbiamo ringraziare i ragazzi ai quali abbiamo dato tanti minuti, che ci hanno permesso di controllare le rotazioni – commenta coach Alessandro Magro al termine del match -. Abbiamo fatto tanti errori e abbiamo sofferto un po’ sulle catene di blocco in difesa: questo ci dà uno spunto in più per lavorare meglio, non solo sulla tecnica ma anche sul livello di comunicazione. È stata una gara estremamente utile per il nostro percorso e in attacco abbiamo visto a tratti la capacità di costruire buoni tiri pur con percentuali un po’ basse. Al momento in cui siamo, a meno di un mese della preparazione, avere così tanti elementi sui quali lavorare è sicuramente un aspetto positivo”.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ-GERMANI BRESCIA 67-71 (18-17, 30-31, 48-49)

Acqua S.Bernardo Cantù: Stefanelli 11 (0/2, 3/9), Hunt 11 (5/9), Baldi Rossi 11 (4/7, 1/5), Berdini 8 (1/3, 1/5), Nikolic 15 (3/4, 0/2), Borsani, Da Ros 6 (3/5, 0/2), Bucarelli 5 (1/5, 0/2), Pini ne, Severini ne, Rogic ne, Moscatelli ne, Brembilla ne. All: Sacchetti

Germani Brescia: Tanfoglio 5 (1/1, 0/1), Ghidini (0/1 da tre), Della Valle 23 (0/2, 4/7), Caupain 10 (1/2, 2/6), Sambrici ne, Cobbins 5 (2/4), Odiase 7 (3/7), Laquintana 5 (1/5, 1/3), Cournooh 7 (2/4, 0/5), Santi 2 (1/2, 0/1), Akele 7 (2/3, 1/4). All: Magro

Arbitri: Chersicla di Oggiono (LC), Foti di Milano e Martellosio di Milano

Note: Tiri da 2: Cantù 17/35 (49%), Brescia 13/30 (43%) Tiri da 3: Cantù 5/25 (20%), Brescia 8/28 (29%). Tiri liberi: Cantù 18/25 (72%), Brescia 21/26 (81%). Rimbalzi: Cantù 37 (30 RD, 7 RO), Brescia 41 (34 RD, 7 RO)