Artogne: Tre Campanili Special, successo di Cotti Cottini e Pedretti

lunedì, 20 novembre 2023

Artogne (Brescia) – Tre Campanili Special, trionfano Stefania Cotti Cottini e Damiano Pedretti. Ultimi botti di questa stagione 2023 ma a farli sono sempre i soliti, alla 3 campanili special ad Artogne Damiano Pedretti (US Malonno) vince in 46’36”, seguito da Pierluca Armati (GSA Sovere), terzo Guido Quaglino (Angolo Mountain Running) nella gara maschile. Nella classifica femminile vittoria di Stefania Cotti Cottini (Legnami Pellegrinelli) in 58’39” seguita da Tiziana Bianchini (GSO Darfo) e da Veronica Masseroli (GSA Sovere), quarta Alexsandra Sousa Da Lima, (Aido Artogne) (nella foto © Grandangolo Vallecamonica).

LE CLASSIFICHE

FEMMINILE

1 71 Cotti Cottini Stefania AAF Legnami Pellegrinelli 00:58:39 0

2 7 Bianchini Tiziana ABF G.S.O. Darfo 01:00:31 0

3 96 Masseroli Veronica AAF Gruppo Sportivo Alpini Sov 01:02:10 0

4 21 Sousa De Lima Alexsandra ABF AIDO Artogne 01:02:13 0

5 8 Pizio Nahyeli JF G.S.O. Darfo 01:02:25 0

6 17 Cavalli Giovanna VBF Team Pasturo 01:02:25 0

7 11 Magno Umberta ABF U.S. Malonno 01:03:02 0

8 135 Maffolini Andrea JF Atletica Ci.Ma. 01:03:54 0

9 10 Barbieri Veronica VAF Angolo Mountain Running 01:04:45 0

10 49 Cottelli Sandra ABF Atletica Paratico 01:04:57 0

11 110 Pellicioli Elisabetta VBF Atletica Lumezzane 01:05:11 0

12 9 Bonafini Maria Natalina ABF Atletica Ci.Ma. 01:07:17 0

13 65 Gatti Francesca JF Gruppo Sportivo Alpini Sov 01:08:04 0

14 169 Mazzucchelli Arianna ABF Polisportiva Benate 01:10:01 0

15 103 Negrisoli Anna VAF Atletica Vighenzi 01:10:45 0

16 140 Serpellini Vera ABF Atletica Paratico 01:12:04 0

17 36 Bernardi Nives AAF U.S. Malonno 01:12:26 0

18 165 Zanotti Dusca VAF Angolo Mountain Running 01:12:40 0

19 116 Pizio Claudia JF Poliscalve Sport ASD 01:13:02 0

20 139 Serioli Laura AAF New Athletic Sulzano 01:13:04 0

21 98 Minoia Amalia VBF AIDO Artogne 01:13:51 0

22 154 Valenghi Angela Giovanna AAF AIDO Artogne 01:14:01 0

23 143 Staffoni Elena ABF AIDO Artogne 01:15:42 0

24 92 Ziliani Priscilla JF AIDO Artogne 01:15:59 0

25 42 Caccamo Vittoria ABF 100% Anima Trail 01:16:22 0

26 43 Camanini Lelia M. VAF Atletica Rebo Gussago 01:17:42 0

27 85 Magno Cinzia ABF AIDO Artogne 01:20:19 0

28 90 Marazzone Giuliana VAF AIDO Artogne 01:20:53 0

29 94 Spandre Valentina JF Gruppo Sportivo Alpini Sov 01:22:56 0

30 54 Disetti Domenica VBF Atletica Paratico 01:22:57 0

31 74 Girelli Monia ABF Polisportiva G.B. Vighenzi 01:24:30 0

32 138 Scolari Carla VBF Pol. Comunale di Endine G 01:25:00 0

33 37 Bettoni Gabriella Lucia ABF Pol. Comunale di Endine G 01:25:15 0

34 149 Trussardi Franca VAF AIDO Artogne 01:25:19 0

35 27 Apolonio Marika JF AIDO Artogne 01:26:02 0

36 134 Santinelli Silvia AAF Atletica Cologno al Serio 01:28:56 0

37 41 Bonfadini Irene JF Polisportiva Ossimo 01:29:06 0

38 124 Rivadossi Michela ABF Polisportiva Ossimo 01:30:13 0

39 77 Lumina Federica VBF Atletica Paratico 01:30:55 0

40 121 Recenti Lucia VBF Atletica Paratico 01:36:17 0

41 117 Poni Silvana VBF AIDO Artogne 01:38:28 0

42 58 Filippi Milena ABF AIDO Artogne 01:40:17 0

43 46 Chiarolini Cristina VAF Team Tregambe 02:06:19 0

44 25 Amadio Francesca AAF AIDO Artogne 02:10:30 0

MASCHILE

1 1 Pedretti Damiano JM U.S. Malonno 00:46:36 0

2 114 Armati Pierluca AAM Gruppo Sportivo Alpini Sov 00:48:06 0

3 4 Quaglino Guido JM Angolo Mountain Running 00:49:10 0

4 88 Spendolini Sandro AAM Angolo Mountain Running 00:50:03 0

5 2 Carrara Manuel ABM Angolo Mountain Running 00:50:33 0

6 76 Invernizzi Oscar AAM Pegarun 00:50:42 0

7 100 Mognetti Emilio ABM Gruppo Sportivo Alpini Sov 00:52:48 0

8 3 Gelmi Alessandro JM U.S. Malonno 00:52:59 0

9 16 Mossini Valerio VAM U.S. Malonno 00:53:04 0

10 156 Varia Dario JM Atletica Ci.Ma. 00:53:18 0

11 70 Ghirardi Francesco JM Angolo Mountain Running 00:53:19 0

12 6 Bettoni Francesco ABM New Athletic Sulzano 00:53:21 0

13 5 Bosio Alberto AAM AIDO Artogne 00:53:35 0

14 125 Rizzi Piero VAM Gruppo Sportivo Alpini Sov 00:53:43 0

15 108 Pedersoli Massimo ABM Corrintime 00:53:55 0

16 89 Bertocchi Simone JM Angolo Mountain Running 00:53:59 0

17 160 Viola Mario AAM AIDO Artogne 00:54:26 0

18 26 Angeli Michele ABM U.S. Malonno 00:54:29 0

19 35 Beltrami Maurizio ABM Gruppo Sportivo Alpini Sov 00:54:33 0

20 12 Romele Emanuele ABM U.S. Malonno 00:54:54 0

21 20 Benzoni Michael JM La Recastello Radici Grou 00:54:57 0

22 13 Perotti Michele JM Bione Trailers Team 00:55:51 0

23 159 Villa Stefano AAM N/D 00:56:18 0

24 15 Urbanetto Fabio Massimo VAM G.S.O. Darfo 00:56:47 0

25 87 Magri Alesandro JM Gruppo Sportivo Alpini Sov 00:56:50 0

26 18 Cicci Lino VBM Podistica Valle Adame’ 00:56:54 0

27 107 Pedersoli Francesco ABM Corrintime 00:57:32 0

28 29 Baggi Angelo VBM Pegarun 00:57:41 0

29 38 Bianchi Lino VBM Cai Valserina 00:57:41 0

30 14 Ducoli Alberto JM AIDO Artogne 00:57:42 0

31 115 Romelli Pietro VBM Poliscalve Sport ASD 00:57:52 0

33 63 Gabrieli Gianpiero VAM G.S.O. Darfo 00:58:51 0

34 133 Sansone Emmanuele ABM Atletica Ci.Ma. 00:58:55 0

35 131 Salvetti Sergio AAM Atletica Ci.Ma. 00:58:57 0

36 111 Pezzucchi Amos ABM Podistica Valle Adame’ 00:59:17 0

37 119 Quadri Davide Pierluigi AAM Team Gaaren #Beahero 00:59:35 0

38 122 Resmini Diego AAM Runcard 00:59:38 0

39 137 Scandella Giulio ABM GAN Nembro 00:59:50 0

40 24 Alberici Simone AAM Runcard 01:00:23 0

41 161 Zanardelli Enrico VAM I Lupi Di Lumezzane 01:00:29 0

43 142 Malaguti Michele ABM Angolo Mountain Running 01:01:18 0

44 109 Pedretti Giovanni Renato VBM Corrintime 01:01:18 0

45 128 Sacristani Ivano ABM U.S. Malonno 01:01:36 0

46 166 Zanotti Giuseppe AAM Atletica Franciacorta Oxyb 01:01:42 0

47 33 Belleri Gianpietro ABM UA Valtrompia 01:02:10 0

52 68 Gazzurelli Ezio VAM Gp S. Angela Avis Desenza 01:02:28 0

53 172 Ramazzini Nicola JM Angolo Mountain Running 01:02:40 0

54 91 Marchetti Renato ABM New Athletic Sulzano 01:02:44 0

56 151 Turelli Raoul JM Angolo Mountain Running 01:03:14 0

57 69 Ghidini Vittorio ABM UA Valtrompia 01:03:15 0

58 78 Martinelli Paolo ABM AIDO Artogne 01:03:51 0

59 55 Tomasi Venanzio VBM Polisportiva Ossimo 01:03:52 0

61 44 Cancellerini Andrea JM U.S. Malonno 01:03:55 0

62 75 Gradassi Mauro VBM Atletica Il Colle 01:03:55 0

63 145 Tomasi Paolo VBM U.S. Malonno 01:04:06 0

64 105 Palandi Pietro Francesco VBM Atletica Cellatica 01:04:10 0

66 59 Facchini Pietro VBM Atletica Paratico 01:04:52 0

67 19 Baroni Antonio VBM Atletica Paratico 01:04:56 0

69 72 Giordano Salvatore VAM G.S. Orezzo 01:05:02 0

70 61 Finazzi Luca AAM AIDO Artogne 01:05:02 0

71 130 Salvetti Federico JM Angolo Mountain Running 01:05:06 0

73 82 Maffeis Ivan ABM Gruppo Sportivo Alpini Sov 01:05:24 0

74 146 Ducoli Roberto ABM G.S.O. Darfo 01:05:27 0

75 167 Zeziola Fabio ABM G.S.O. Darfo 01:05:45 0

76 162 Zanetta Antonio VBM Podistica Valle Adame’ 01:05:52 0

77 95 Maccarinelli Ilario VAM Uisp 01:06:23 0

78 112 Picchi Pietro VBM Ateltica Sarnico 01:06:37 0

79 123 Ricciardelli Giuseppe VAM Runners Bergamo 01:06:43 0

81 67 Botticchio Giovanni VAM Legnami Pellegrinelli 01:07:30 0

82 84 Magnetto Marco ABM Legnami Pellegrinelli 01:07:30 0

83 147 Tomasoni Mauro AAM Gruppo Sportivo Alpini Sov 01:07:32 0

84 73 Giorgi Silvano AAM Atletica Ci.Ma. 01:07:39 0

85 102 Marinini Martino Thomas ABM Gruppo Sportivo Alpini Sov 01:07:54 0

86 93 Marini Pietro VAM Atletica Lumezzane 01:07:55 0

88 30 Baitelli Angelo VBM Atletica Paratico 01:08:05 0

89 80 Maffeis Begnamino VAM Runcard 01:08:14 0

90 50 Cotti Cottini Ivan ABM G.S.O. Darfo 01:08:20 0

91 51 Damiani Leonardo JM N/D 01:08:23 0

92 48 Cominelli Francesco VAM Legnami Pellegrinelli 01:08:58 0

93 132 Sanna Aldo ABM Atletica Carpenedolo 01:09:04 0

94 163 Zani Manuel ABM G.S.O. Darfo 01:09:19 0

95 28 Avanzini Marco ABM Corrintime 01:09:26 0

97 153 Valbusa Federico JM Runcard 01:10:23 0

98 22 Abondio Andrea JM Runcard 01:10:29 0

99 66 Cotti Piccinelli Raffaele VAM Corrintime 01:10:37 0

101 155 Valente Antonio JM Runcard 01:10:54 0

102 97 Mazzola Damiano ABM Corrintime 01:11:26 0

103 171 Manella Stefano JM Runcard 01:11:31 0

104 40 Bonati Tiziano VAM AIDO Artogne 01:11:57 0

107 101 Molendi Andrea AAM U.S. Malonno 01:12:26 0

108 136 Savoldelli Bruno ABM G.S.O. Darfo 01:12:30 0

110 148 Trentini Michele JM Asa Maratona del Cielo 01:12:55 0

113 56 Entrade Emiliano ABM Corrintime 01:13:47 0

116 104 Occhi Flavio ABM G.S.O. Darfo 01:14:12 0

117 141 Manzoni Giovanni AAM Runcard 01:14:58 0

118 118 Pulcini Riccardo ABM Team Gaaren #Beahero 01:15:10 0

120 168 Ziliani Riccardo ABM AIDO Artogne 01:15:42 0

121 164 Zanni Giovanni VBM Atletica Paratico 01:15:47 0

123 129 Saggin Roberto ABM Atletica La Fornace 01:16:21 0

125 127 Rozzoni Mauro Luca VAM Runcard 01:16:23 0

126 152 Uberti Angelo ABM Atletica Paratico 01:16:38 0

127 53 Dossi Pierangelo VBM AIDO Artogne 01:16:51 0

129 157 Verlato Francesco ABM Runners Bergamo 01:18:09 0

130 79 Macri Gian Battista VAM Podistica Valle Adame’ 01:18:36 0

131 45 Cantamessi Giorgio VBM Atletica Paratico 01:18:52 0

132 113 Piccinelli Cesare ABM Atletica Paratico 01:20:01 0

135 120 Radici Martino VAM U.S. Malonno 01:22:52 0

136 47 Colpani Pierluigi VBM Runcard 01:22:54 0

137 64 Gabossi Alessandro ABM GSO S. Zenone 01:22:55 0

140 39 Bonassi Luciano VBM Atletica Paratico 01:23:00 0

141 144 Tengattini Ezio VBM AIDO Artogne 01:23:10 0

143 106 Pasinelli Davide AAM Atletica Ci.Ma. 01:24:50 0

150 23 Agostoni Angelo VAM Runners Bergamo 01:29:49 0

152 99 Ravelli Fulvio AAM Polisportiva Ossimo 01:30:25 0

157 126 Romele Paolo AAM AIDO Artogne 01:40:39 0

158 158 Vicini Lorenzo ABM AIDO Artogne 01:46:45 0

159 62 Galli Cesare VAM Team Tregambe 02:06:18 0

161 81 Baiguini Andrea AAM Atletica Paratico 02:06:20 0

