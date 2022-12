Winter Opening Party, grande festa in piazza a Ponte di Legno con Dj Matrix

sabato, 10 dicembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – Inaugurata la stagione invernale nel Comprensorio Pontedilegno Tonale: grande festa in piazza XXII settembre a Ponte di Legno (Brescia) con il pubblico della grandi occasioni e Dj Matrix special guest del Winter Opening Party. L’evento musicale è stato il benvenuto alla nuova stagione nella skiarea che si annuncia ricca di eventi e che in questi giorni registra un alto afflusso di turisti.

“Questa serata – afferma Michele Bertolini (nel video), direttore del Consorzio Pontedilegno Tonale – apre alla grande la stagione invernale – abbiamo un programma ricco di eventi e gare e già dalla prossima settimana avremo ben tre appuntamenti internazionali tra Ponte di Legno, il Tonale e Vermiglio. Già in questo Ponte dell’Immacolata in un giorno abbiamo registrato 11mila sciatori”.

Tra gli eventi tornerà – dopo due anni di stop causa pandemia – Paradice Music con i concerti e appuntamenti con la musica pop e rock eseguiti con strumenti di ghiaccio in una enorme sala concerti a forma di igloo. Inoltre sono in programma le fiaccolate e le escursioni in quota che caratterizzeranno la vacanza in Alta Valle Camonica e in Alta Val di Sole, quindi le fiaccolate e una serie di appuntamenti di richiamo per appassionati di sci e turisti.