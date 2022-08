Weekend con caldo e temporali: le previsioni meteo

venerdì, 5 agosto 2022

Peio – Anche in Trentino, come gran parte dell’arco alpino, caldo alternato a possibili temporali per il weekend. Meteotrentino prevede a partire da questa sera e per i prossimi giorni probabilità di temporali in aumento e calo delle temperature da domenica (che comunque assumeranno valori vicini o poco superiori alla media).

Venerdì e sabato sarà ancora molto caldo, ma il graduale calo della pressione associato ad infiltrazioni di aria più fresca in quota, favorirà – soprattutto nel pomeriggio-sera – lo sviluppo di rovesci e temporali. Questi ultimi, localmente intensi, a causa dei deboli flussi in quota risulteranno stazionari permettendo, su aree ristrette, precipitazioni abbondanti in poco tempo, frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento ed occasionali grandinate.

Domenica affluirà aria più umida ed instabile: le precipitazioni saranno a tratti diffuse ed anche a carattere temporalesco con un netto calo delle temperature massime.

Nei primi giorni della prossima settimana è atteso infine meteo variabile con precipitazioni sparse o a tratti diffuse ed anche a carattere temporalesco. Le temperature sono previste vicine o poco superiori alla media.