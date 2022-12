Una nuova bandiera italiana al Sacrario militare del Tonale

mercoledì, 28 dicembre 2022

Passo Tonale – Consegna della bandiera italiana del Sacrario militare del Tonale al sindaco di Ponte di Legno (Brescia). Il luogo rappresenta una silenziosa ma tragica testimonianza degli orrori compiuti dalle nazioni, che hanno calpestato e continuano ad ignorare il bene prezioso della concordia e della pace.

Nell’estate 2021 si è svolta la cerimonia della consacrazione dei Ghiacciai dell’Adamello al Milite Ignoto. L’Ossario, custode delle spoglie di tanti soldati italiani ed austriaci, è stato privato l’anno scorso del Tricolore. Impronta Camuna, tramite il suo presidente, Roberto Bontempi, e con la collaborazione del sindaco di Ponte di Legno, Ivan Faustinelli, si è subito attivata a ricollocare la bandiera (nella foto), tramite anche l’aiuto di imprese locali come la CMM di Vezza d’Oglio.

Per tenere questo evento, è stato scelto il mese di dicembre, al fine di ricordare la campagna di Russia (1941-43), in cui perirono migliaia di soldati italiani e commemorare l’eroica battaglia di Nikolajewka nella quale, con sacrificio ed eroismo, già visti sulle nevi dell’Adamello nel 15/18, gli alpini del Battaglione Edolo combatterono per salvare i soldati dell’ARMIR. Per non dimenticare quella tragedia, nel 2018, fu consegnato al sindaco di Nikolajewka il Ponte dell’Amicizia.

Il presidente dell’associazione Impronta Camuna, Roberto Bontempi, ha dedicato questa bandiera allo zio, Battista Bontempi (nella foto), alpino della compagnia Comando dell’Edolo, nato a Bienno il 20 agosto 1920, ma vissuto a Capo di Ponte e disperso, allora appena ventenne, a Nikolajewka il 26 gennaio 1943 e oggi testimone della drammatica epopea dei soldati.