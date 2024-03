Tumulazione di dodici soldati austro-ungarici rinvenuti a cima Cady

giovedì, 7 marzo 2024

Passo Tonale – Oggi i resti di dodici soldati austro-ungarici, rinvenuti nell’estate 2022 in una fossa comune a cima Cady, al Tonale, al confine tra Brescia e il Trentino saranno finalmente tumulati accanto a molti dei loro compagni d’arme, sia dell’esercito austro-ungarico che italiano. Il loro ultimo luogo sarà il Sacrario di Castel Dante a Rovereto.

Tutto questo avviene, grazie agli sforzi instancabili di Sergio Boem, storico ed esperto dell’Ana di Brescia, il quale ha scovato l’indicazione riguardante la loro presenza nei diari del nonno, il Tenente Ubaldo Ingravalle. Nel 2022, Boem insieme ad altri volontari, ha riportato alla luce i primi resti di circa cento soldati dell’esercito austro-ungarico, presumibilmente provenienti dall’Europa dell’Est. Boem, ancora attivamente impegnato nella ricerca dei restanti soldati sepolti in fosse comuni, ha appreso solo di recente della cerimonia.

Infatti, i resti erano in corso di studio da parte di un gruppo di ricercatori dell’Università di Durham nel Regno Unito, finanziato dalla ricerca, che cercava di definire il profilo dei dodici uomini analizzandone sesso, età, statura, traumi scheletrici e eventuali patologie, nel tentativo di ricostruire le loro storie. La decisione di utilizzare il Sacrario di Rovereto per la tumulazione, anziché quello del Passo del Tonale, a meno di un chilometro dal luogo del ritrovamento, ha sollevato alcune polemiche, che si spegneranno al momento della sepoltura in Trentino. È il Comandante del Secondo Reggimento Genio Guastatori Alpini a comunicare che la tumulazione verrà eseguita in accordo con l’associazione Onorcaduti, questa mattina. La cerimonia inizierà con l’alzabandiera. Oltre ai dodici soldati austro-ungarici, saranno tumulati anche i resti di quattro Alpini italiani dispersi tra il 1915 e il 1918.