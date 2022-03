Sci: 120 trentini al via del Gran Premio giovanissimi

giovedì, 17 marzo 2022

Trento – Finale del Gran Premio giovanissimi. E’ una rappresentativa decisamente corposa quella dei giovanissimi sciatori del Trentino in gara da domani (venerdì 18 marzo) a domenica 20 marzo a Tarvisio (Udine) nella Finale Nazionale del 44esimo Gran Premio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver Care tradizionalmente organizzata dall’Associazione nazionale dei Maestri di sci. È la terza volta che la località del Friuli Venezia Giulia ospita l’evento dopo le edizioni del 2005 e 2007. Si ritorna a gareggiare dopoché, a causa della situazione sociale, le ultime due edizioni erano state giocoforza annullate.

I trentino sono in totale oltre 120, usciti dalle qualificazioni svolte a metà febbraio a Pampeago (Trento) a cura dell’Associazione Maestri di sci del Trentino, realtà presieduta da Marco Sini. Nella classifica per classifica per Scuole di sci si è imposta Lavarone (1950 punti) davanti a Nuova Andalo (1156) e 5 Laghi (659). A seguire Rainalter Campiglio, Pinzolo, Pampeago, Vajolet, Dolomiti, Monte Baldo, Folgaria, Moena, San Martino di Castrozza e Cermis.

Questi invece i “Campioni” trentini di slalom gigante laureatisi nelle varie categorie: U9 Baby 1 Elena Giaretta (Lavarone) e Riccardo Bargnesi (Pinzolo); U10 Baby 2 Elena Sartori (Nuova Andalo) e Edoardo Garziera (5 Laghi Madonna di Campiglio); U11 Cuccioli 1 Marianna Pedrotti (Nuova Andalo) e Diego Manfredi (Lavarone); U12 Cuccioli 2 Diletta Vigolo (Lavarone) e Daniele Piva (Pinzolo).

Al 44esimo Gran Premio Giovanissimi sono presenti complessivamente 1.800 piccoli sciatori che si sono qualificati nelle selezioni regionali. Sono attesi a Tarvisio con i rispettivi Maestri di sci, accompagnatori e familiari in quello che è da sempre considerato un grande momento di aggregazione, divertimento e condivisione di importanti valori dello sport come impegno, amicizia. Testimonial d’eccezione sono tre grandi azzurri: la campionessa olimpica di sci nordico Gabriella Paruzzi, tarvisiana Doc e appartenente all’Arma dei Carabinieri, con i due grandi esponenti dello sci alpino Kristian Ghedina e Max Blardone.