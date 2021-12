Pontedilegno-Tonale, da Temù alla “Paradiso”: aprono nuove piste da sci

sabato, 11 dicembre 2021

Passo Tonale – Le basse temperature hanno permesso una produzione massiccia di neve artificiale nell’ultima settimana anche nel comprensorio Pontedilegno Tonale. A questo si aggiunge le recenti (seppur deboli) nevicate, e dopo l’apertura degli impianti per il Ponte dell’Immacolata aumenta il numero di piste usufruibili dagli appassionati sciatori: oggi aprono cinque piste che si trovano nella parte alta della ski area di Temù: pista Roccolo Ventura I, pista Roccolo Ventura II, pista Roccolo Sartori, pista Doss delle Pertiche, Pista Casola Skiweg.

Sarà aperta anche la seggiovia Roccolo Ventura, per permettere agli sciatori di raggiungere le piste in quota: si potrà sciare tra Temù e Ponte di Legno e da qui poi si potrà andare in cabinovia fino al Passo Tonale, con rientro sci ai piedi fino all’intermedia e poi in cabinovia. Il rientro su Temù sarà garantito tramite seggiovia.

Da domani, domenica 12 dicembre, si potrà inoltre sciare sulla pista Bleis al Passo Tonale e sulla famosa pista “nera” Paradiso che dal ghiacciaio scende al Passo Tonale.