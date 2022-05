IMBA Europe Summit, in Val di Sole la mtb del futuro ha un’anima verde

giovedì, 26 maggio 2022

Malè – Senza la natura e le sue bellezze non può esistere Mountain Bike: proprio per questo, la salvaguardia dell’ambiente e della sua integrità non può che essere al centro dei pensieri e delle strategie di chi gestisce una bike destination, e che nei confronti di questa ricchezza assume quindi una responsabilità ancora maggiore.

Venerdì 3 giugno, la seconda giornata di IMBA Europe Summit, il più importante think-tank Europeo sulla Mountain Bike e le sue tendenze, in programma dall’1 al 4 giugno a Folgarida, in Val di Sole, aprirà un’importante finestra proprio sul rapporto fra MTB e l’ambiente circostante, nella prospettiva di un turismo che tenga conto del sempre più delicato tema della sostenibilità.

A confrontarsi su questo argomento saranno chiamati sul palco anche i Direttori di due importanti DMO trentine, Fabio Sacco di APT Val di Sole e Luca D’Angelo di APT Dolomiti Paganella, per portare la propria esperienza di gestione di una destinazione bike e raccontare le importanti iniziative in materia ambientale promosse da due destinazioni vicine ma dai percorsi diversi e originali.

A partire dal 2008, Val di Sole Bikeland ha scelto di puntare da subito sui grandi eventi internazionali come i Campionati del Mondo e la Coppa del Mondo di Mountain Bike, mentre il percorso di Dolomiti Paganella Bike è stato improntato allo sviluppo graduale di un prodotto bike variegato e profondo, senza puntare sulla ribalta offerta dagli eventi mondiali.

Come Dolomiti Paganella Bike, Val di Sole si è distinta per l’incessante impegno nel settore della sostenibilità, all’interno del quale si segnala la creazione della prima ski area plastic free – Pejo 3000 – e il percorso artistico di consapevolezza sul mondo dell’acqua e della salvaguardia dell’ambiente “Uno su Un Milione”. Una visione chiara per il futuro della località, dal punto di vista dei visitatori come dei residenti.

“Oggigiorno, è impensabile gestire una bike destination come la Val di Sole senza mettere in campo energie e risorse per tutelare l’ambiente quando lavoriamo sui trail, sensibilizzando, nel contempo, i fruitori al rispetto di semplici ma importanti regole di comportamento”, ha spiegato Fabio Sacco.

“La Val di Sole vanta una grande storia di eventi internazionali – prosegue Sacco – che rischierebbero di risultare particolarmente impattanti per il nostro territorio se non si prendessero le necessarie contromisure, come la limitazione nell’utilizzo della plastica, la differenziazione dei rifiuti o la riduzione degli sprechi. Ospitare IMBA Europe Summit e organizzare il Val di Sole BikeFest significa far scoprire tutti gli aspetti del nostro prodotto bike e quindi, potenzialmente, attrarre nuovi visitatori. Una strategia che ci impone di lavorare nella direzione di un turismo sempre più sostenibile”.

Dopo un recap della prima giornata a cura del Presidente di IMBA Europe Thomas Larsen Schmidt, venerdì 3 giugno interverranno, tra gli altri, anche Domenico Bergamin, CEO di Allegra Tourism, Glen Jacobs, Direttore di World Trails, per parlare dello sviluppo delle destinazioni bike in tutto il mondo, l’esperto di digital marketing Raphaël Chapalain che parlerà dell’impatto della pandemia sull’utilizzo a lungo termine di spazi condivisi come parchi e sentieri. Atteso anche l’intervento di Lindita Xhaferi-Salihu, parte della commissione Climate Change delle Nazioni Unite, incentrato sul programma Sports For Climate Action.

Il pomeriggio sarà ancora una volta dedicato alle tavole rotonde, prima dell’appuntamento con le attività outdoor: stavolta l’attenzione si sposterà sulla Black Snake, la pista più impegnativa del Bike Park Val di Sole e tra le più iconiche nel mondo del Downhill.

Tutti i dettagli del programma di IMBA Europe Summit 2022: LINK.

Le iscrizioni a IMBA Europe Summit 2022 sono aperte su valdisolebikeland.com. Il biglietto “Full Summit” per la partecipazione a tutte le attività dell’evento, inclusa la giornata esperienziale di sabato 4 giugno, è disponibile al prezzo di 299 €, ridotto a 179 € per i membri IMBA Europe.

Sono previste anche formule per le sole due giornate di workshop di giovedì 2 e venerdì 3 giugno (200 €, ridotto a 119 € per i membri IMBA Europe) e per le singole giornate (115 €, 69 € per i membri IMBA Europe).