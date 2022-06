Auto finisce in un dirupo a Vermiglio, salvate tre persone

giovedì, 30 giugno 2022

Vermiglio – Auto finisce in un burrone a Vermiglio (Trento), tre persone miracolate. Attorno alle 16.45 la Centrale Unica per le Emergenze è stata allertata per una vettura uscita di strada con tre persone a bordo, due donne e un uomo. La macchina stava procedendo in discesa sulla strada forestale che porta in località “Pozzi alti” di Vermiglio, quando è uscita di strada per cause in fase di accertamento, finendo in una scarpata. Il veicolo si è fermato contro una pianta, circa 50 metri sotto la sede stradale.

Sul posto sono arrivati gli operatori Stazione di Vermiglio del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco volontari e del nucleo SAF, oltre che l’elisoccorso. Le tre persone a bordo, tutte coscienti, sono state stabilizzate dall’equipe medica: le due donne sono state trasferite all’ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti, mentre l’uomo è uscito illeso. I vigili del fuoco di Vermiglio stanno procedendo con il recupero del mezzo.