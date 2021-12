Il Natale ci esorta ad essere vigili e operosi

lunedì, 20 dicembre 2021

“Il Natale 2021 può essere un evento speciale e non solo una circostanza ricorrente. Lo diventerà se, cogliendone l’autentico spirito di rinascita, siamo disposti ad interrogarci: quale sfida abbiamo davanti, personalmente e come comunità scolastica?

Lo scorso anno, nello scambiarci gli auguri, ci invitammo a sperare: la fase acuta della pandemia era allora più vicina, il dolore più recente, più stretti i limiti che ci costringevano. Quella promessa si è fatta concreta ed oggi il mondo della scuola ha riconquistato una sorvegliata normalità.

Quest’anno ravviso, e condivido con tutti voi, la necessità di resistere. Perché senza un impegno quotidiano ogni traguardo si allontana e rischia di svanire. Vale per l’uscita dalla pandemia ma anche

per le attività che ciascuno di noi svolge: senza esercizio diventiamo studenti svogliati e lavoratori senza motivazioni. Con questi atteggiamenti non c’è felicità!

Serve invece impegnarsi ogni giorno, con fiducia, perché il bene prevalga a scuola, nella società e nel mondo. L’Avvento del Natale ci esorta ad essere vigili e operosi, la sfida più grande del tempo che stiamo vivendo”, Fabio Molinari, dirigente Ust Sondrio.