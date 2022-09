Maltempo: in Trentino allagamenti e smottamento sulla Gardesana

giovedì, 8 settembre 2022

Terlago – Alberi caduti, allagamenti e smottamenti. L’ondata di maltempo che sta interessando il Trentino Alto Adige ha creato disagi, in particolare fino all’alba è stata interrotta per smottamento la Gardesana occidentale nella zona di Terlago nella Valle dei Laghi (Trento), mentre un albero è caduto a Trento, nella zona della Vela. Una cinquantina le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco.

Anche in Alto Adige si sono abbattuti violenti temporali, accompagnati da grandine, colpiti in modo particolare l’Altipiano dello Sciliar, la zona tra Terlano e Appiano. I vigili del fuoco sono usciti per allagamenti di cantine e garage, rimozione ostacoli alla circolazione e colate detritiche.

Le previsioni: in giornata cielo molto nuvoloso e delle piogge sparse, nl corso del pomeriggio il transito di un fronte freddo porterà rovesci e temporali, mentre nel corso della serata il tempo migliorerà.