Amici Nuoto Riva, i risultati: nel Trofeo Nazionale di Milano 14 medaglie di salvamento

martedì, 8 marzo 2022

Riva del Garda – Conclusa la sesta edizione dei Trofei Nazionali di Salvamento “Lombardia” Assoluti e “Rosa Camuna” Ragazzi oltre al 5° Trofeo Nazionale Esordienti A con 14 medaglie (5 oro, 1 argento, 8 bronzo) per Amici Nuoto Riva, a cui si aggiunge il piazzamento sul terzo gradino del podio della squadra Ragazzi composta da Aurora Amicone, Martina Casillo, Davide Ballardi, Diego Ferrari, Giovanni Marocchi, Samuele Tolettini. Mentre la squadre Assoluti ed Esordienti A si sono piazzate al relativo quarto posto delle classifiche di società.

A livello individuale in evidenza tra le assolute l’azzurra Helene Giovanelli doppietta nei 50 manichino e 100 percorso misto, inoltre ottiene i tempi limite per i campionati italiani assoluti nei 100 manichino pinne e torpedo e nei 100 manichino pinne con il nuovo record sociale in 59.71. Alessia Zanetti è bronzo nei 50 manichino, nel percorso misto ottiene la qualificazione ai campionati italiani assoluti.

ANR conferma il suo marchio di fabbrica nella staffetta 4×25 manichino assolute con l’oro di Alessia Zanetti, Cornelia Rigatti, Lucia Bortolotti, Helene Giovanelli.

Ottimi riscontri anche dalla categoria ragazzi con Davide Ballardi e Diego Ferrari che continuano nel proprio exploit. Ballardi ottiene due ori nei 50 manichino e 100 percorso misto con i relativi record sociali di categoria (34.81 e 1.10.36) ma soprattutto la qualificazione per i campionati italiani assoluti nel percorso misto, oltre all’argento nei 100 manichino pinne. Ferrari con degli ottimi miglioramenti cronometrici si aggiudica le medaglie di bronzo nei 50 manichino e 100 percorso misto. Bronzo nel percorso misto ragazze anche per Martina Casillo.

Altre quattro medaglie di bronzo arrivano dalle staffette: a livello assoluto nella 4×50 mista sia femminile (Helene Giovanelli, Alice Civettini, Alessia Zanetti, Cornelia Rigatti) che maschile (Stefano Bolognani, Davide Ballardi, Samuel Guarnati, Diego Ferrari), e dalle formazioni femminili esordienti A della 4×25 manichino e 4×50 mista (Nicole Brighenti, Sara Danciu, Lisa Faitelli, Carlotta Finocchiaro, Isabel Raso).

I 26 atleti convocati hanno preso parte complessivamente a 75 prove individuali ottenendo 43 primati personali, pari al 57% di miglioramenti. Nello specifico del Trofeo sono stati ottenuti 4 nuovi tempi limite per i campionati italiani assoluti e 15 per quelli di categoria.

Attualmente lo schema dei qualificati per i campionati italiani di categoria (Milano, 20-25 aprile 2022 e Gorizia 26-30 luglio 2022) conta 56 tempi limite, di cui 15 anche per i campionati italiani assoluti.

Bozen Open, miglior prestazione provinciale assoluta 4×50 stile libero femminile, Casillo tempo limite 100 rana

Come da tradizione trasferta fortunata quella al Bozen Open, organizzata da Ssv Bozen, sabato 5 marzo alla piscina Albert Pircher di Bolzano le atlete di Amici Nuoto Riva Helene Giovanelli, Lucia Bortolotti, Alessia Zanetti, Cornelia Rigatti hanno conseguito la nuova miglior prestazione provinciale assoluta della staffetta 4×50 stile libero con 1.48.50, andando a migliorare il precedente di 1.48.58 siglato sempre da Amici Nuoto Riva (Giovanelli e Zanetti erano presenti in quella formazione) in occasione del Trofeo Meroni dell’ottobre 2018.

Ottimo riscontro anche per Martina Casillo che nei 100 rana consegue il suo secondo tempo limite di ammissione ai criteria nazionali giovanili con 1.16.82, che va ad aggiungere a quello della doppia distanza già conseguito nei mesi scorsi. Inoltre migliora il proprio record personale nei 400 misti.