Sguardi Incrociati: a Cedegolo la mostra di Flavia Mora e Milla Prandelli

domenica, 26 novembre 2023

Cedegolo (Brescia) – E’ stata inaugurata a Casa Panzerini di Cedegolo (Brescia) – in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – la mostra “Sguardi Incrociati” di Flavia Mora e Milla Prandelli. La rassegna delle due artiste – la malonnese Flavia Mora e la sulzanese-capriolese Milla Prandelli – racconta l’universo femminile con immagini diametralmente opposte, scattate in Valle Camonica e in Afghanistan.

Alla cerimonia inaugurale erano presenti il sindaco di Cedegolo Andrea Pedrali, l’europarlamentare Oscar Lancini l’assessore alla Comunità Montana Massimo Maugeri, amministratori locali, Francesca Ramponi di Casa Panzerini, il comandante della Guardia di Finanza della Compagnia di Breno, Capitano Matteo Boarelli, il comandante dei carabinieri della Stazione di Cedegolo Luogotenente Brunello Bacco, il comandante dei vigili del fuoco di Darfo Boario Terme, Domenico Lo Verde, l’ex comandante di Darfo Boario ora in forza a Brescia Antonio Genito, quindi associazioni e gruppi culturali.

“Sguardi Incrociati” racconta l’incontro di donne e culture diverse che, in modi diversi, hanno a che fare con la Valle Camonica. Gli scatti di Flavia Mora raccontano e mostrano signore, anziane e giovani camune in una serie di ritratti realizzati prima del Covid, mostrandone il carattere, il messaggio trasmesso attraverso gli occhi e l’atteggiamento. Quelli di Milla Prandelli, invece, sono stati realizzati in Afghanistan durante i suoi vari viaggi al seguito delle forze armate in missione di pace, che gli hanno valso il premio internazionale Sodalitas per il Sociale. Anche Prandelli racconta e ritrae volti di donne giovani e vecchi, tra cui bambine, ma non solamente. Alcune opere sono dedicate ai soldati donna operativi a Herat e Kabul. Perché donne camune, donne afghane e donne militari? Perché per quasi due anni la base Logistica Addestrativa dell’Esercito a Edolo, attualmente comandata dal colonnello Antonio Cardillo, ha ospitato profughi e profughe afghani, che hanno incontrato e conosciuto la popolazione camuna, dimostratasi accogliente e pronta all’inclusione.

SGUARDI DI PACE GUARDIANI DI PACE – VIAGGIO AL SEGUITO DELLE FORZE ARMATE

Il libro e il reportage fotografico “Sguardi di Pace. Guardiani di Pace. Viaggio in Afghanistan al seguito delle Forze Armate Italiane” della giornalista de “Il Giorno” Milla Prandelli, propongono al pubblico le fotografie che ha realizzato in Afghanistan al seguito delle Forze Armate Italiane, collaborando prima con la brigata Julia, cui appartenevano i 4 soldati scomparsi nelle scorse settimane, e poi con la Folgore e in particolare il 186esimo di Siena, cui erano in forza le vittime del 17 settembre 2009, con cui la Prandelli ha personalmente lavorato.

Ha vinto il premio internazionale Sodalitas per il Sociale nella categoria Fotoreportage.

Milla Prandelli, giornalista professionista de Il Giorno, qualificata come giornalista embedded, ha all’attivo diversi viaggi in Afghanistan al seguito delle Forze Armate Italiane. Si dedica al volontariato. Ama profondamente gli animali, leggere, fotografare e passeggiare in montagna.

IO SONO MIA – RITRATTI DI DONNE ORDINARIE STRAORDINARIE

I ritratti raccolti in un dialogo fatto di sguardi tra donne e che si espande a chi oggi osserva le immagini, instaura un dialogo senza confini definiti mettendoci di fronte alla Straordinaria bellezza di donne ordinarie. Esse, senza necessità di spille o riconoscimenti, incarnano il messaggio di forza naturale che le contraddistingue.

Flavia Mora, laureata in fotografia, si occupa anche di grafica e illustrazione come freelance. Amante della natura in particolar modo della montagna e del design, sperimenta spaziando tra le arti visive con lo scopo di vivere e raccontare storie che trasmettano emozioni.

Cedegolo – Casa Panzerini – Sguardi Incrociati – apertura: martedì 8:30-18:30; mercoledì 14-18; sabato 14:30-18:30.

di An. Pa.