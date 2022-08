Ponte di Legno: serata musicale nel locale “L’asino che vola” del saxofonista Arrigoni

sabato, 20 agosto 2022

Ponte di Legno – Una grande stagione estiva per Ponte di Legno (Brescia) e la ciliegina sulla “torta” arriverà venerdì 26 agosto con lo spettacolo musicale al locale “L’asino che vola” del saxofonista Luca Arrigoni che suonerà dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23.

Il giovane Luca Arrigoni ha all’attivo numerosi concerti nella Bergamasca, inoltre si è esibito in numerose manifestazioni nella città di Brescia e a Milano. Oltre al repertorio classico, Luca Arrigoni abbraccia stili diversi quali pop, rock e jazz, che proporrà il prossimo 26 agosto.

“Sarà una serata davvero straordinaria per Ponte di Legno – afferma Giorgio Prando, titolare del locale “L’asino che vola” – lo spettacolo sarà diviso in due momenti, il tardo pomeriggio e la serata, coinvolgendo il pubblico e verrà proposta anche una promozione sul Franciacorta Freccianera dei fratelli Berlucchi”.

La serata del 26 agosto sarà anche un momento per festeggiare con i turisti e lo staff del locale (nella foto in basso) una stagione estiva iniziata a giugno e finora proseguita alla grande. “Lo spettacolo del 26 agosto – conclude Giorgio Prando – vuole essere un momento di festa per tutti e abbiamo scelto un giovane emergente che farà divertire”.