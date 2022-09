Iseo: presentazione del 21esimo Quaderno della biblioteca comunale

mercoledì, 21 settembre 2022

Iseo – In sala civica al Castello di Iseo (Brescia) venerdì 23 settembre sarà presentato il 21esimo Quaderno della Biblioteca comunale Fulgenzio Rinaldi dedicato ai cittadini illustri di Iseo e frazioni. La pubblicazione è frutto di un lavoro biennale di ricerca condotto dal presidente della commissione biblioteca Michele Consoli, che ne illustrerà i contenuti durante la serata, accompagnato da Lidia Muffolini. Più di un centinaio di nomi menzionati, raggruppati in quasi 90 schede biografiche ordinate in ordine cronologico, dall’antichità ai giorni nostri.

Il quaderno sarà presentato al pubblico venerdì 23 settembre alle 20.45 nella Sala Civica del Castello di Iseo. È richiesta la prenotazione allo 030980035.

“Il lavoro si pone come prosecuzione ideale delle ricerche già egregiamente condotte per la realizzazione di alcuni dei Quaderni della Biblioteca, punti fermi importantissimi nella programmazione culturale del nostro comune da ormai cinquant’anni – dice il curatore Michele Consoli – . Non ho la presunzione di aver realizzato un lavoro completo, ma certamente il piacere e l’ambizione di poter offrire un ulteriore spunto per la valorizzazione storica del nostro paese. E se qualcuno, magari più competente di me, volesse arricchire il seguente lavoro con ricerche più accurate e precise, sarà l’occasione per integrare con ulteriori tasselli la conoscenza del nostro passato”.

“La presente raccolta di illustri personaggi iseani, che abbraccia un ampio arco temporale (dall’antica Roma fino ai nostri giorni), presenta un cospicuo numero di biografie di persone che hanno lasciato un segno indelebile nella storia di Iseo, nei più svariati campi delle attività umane. È un documento prezioso, frutto di un minuzioso e paziente lavoro di rigorosa ricerca alla quale Michele Consoli si è dedicato con grande passione ed impeccabili conoscenze storiche – dice il consigliere delegato alla cultura Cristina De Llera nella prefazione al quaderno –Voglio rivolgere uno speciale ringraziamento a tutti coloro che hanno messo a disposizione preziose informazioni, imprescindibili per la stesura della presente opera. Un sentito grazie al nostro presidente della commissione biblioteca che con questa pubblicazione offre alla nostra comunità un regalo di inestimabile valore, la cui lettura conferisce la consapevolezza della ricchezza culturale di Iseo”.