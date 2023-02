Cividate, Danilo Fedriga racconta la storia del padre internato nei lager

mercoledì, 1 marzo 2023

Cividate Camuno (Brescia) – Grande serata organizzata dal Circolo Culturale “Ghislandi” con la presentazione del libro “Dalla steppa russa ai Lager nazisti” di Rico Fedriga, scritto ad inizio degli anni ’90, presentato dal figlio Danilo, consigliere della sezione Anei Valle Camonica. Nel libro Rico Fedriga racconta la storia e l’esperienza di combattente del V reggimento alpini del Battaglione Edolo e come internato in un lager vicino a Berlino.

Dopo l’incontro con Danilo Fedriga seguiranno altri quattro eventi: lunedì 6 marzo Sara Brizzi presenterà “Carlotta. Streghe, fantasmi e luoghi misteriosi in Valle Camonica“, seguiranno gli appuntamenti con Franco Michieli su L’abbraccio selvatico delle Alpi” lunedì 13 marzo, quindi Gaudenzio Ragazzi con “La danza delle origini“ lunedì 20 marzo e Andrea Cominini che presenterà “Peter Churchill” lunedì 27 marzo. Tutti gli incontri si svolgono alle 20:30 nella sede dell’archivio Storico in via Santo Stefano a Cividate Camuno (Brescia).

Iscrizione obbligatoria al link www.archiviodellestorie.eventbrite.it o per mail a circologhislandi@gmail.com.