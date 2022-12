Bolzano, Un Natale di Libri: doppio appuntamento con Cacciari e Pallotta

venerdì, 16 dicembre 2022

Bolzano – Un Natale di Libri, doppio appuntamento con Massimo Cacciari e Leopoldina Pallotta a Bolzano.

Cacciari parla di Musil e dell’Umo senza qualità

Massimo Cacciari ha raccontato più volte di amare Bozen ed è proprio per questo che per il terzo anno consecutivo ha accettato l’invito per partecipare a «Un Natale di Libri» ed è così che oggi pomeriggio – venerdì 16 dicembre – parlerà dopo una brevissima presentazione di Roland Buratti presidente dell’Azienda di soggiorno di Bolzano, del suo ultimo saggio, Paradiso e naufragio. Che è poi una splendida dissertazione su L’uomo senza qualità di Robert Musil, uno dei testi fondamentali della letteratura di sempre e anche il libro che Cacciari lesse mentre l’adolescenza si esauriva spingendolo a una svolta nella sua vita, a «scelte drastiche…destinate a orientare tutto il nostro modo di essere al mondo», vedendo in Musil «il più intelligente e spietato analista del compimento, anzi: della catastrofe, di ogni Bildung o paideia su cui la Kultur europea era andata formando, almeno da Rinascimento e Riforma, la propria autocoscienza». L’appuntamento con Cacciari è alle 18 nella sala delle aste del palazzo Mercantile.

Leopoldina Pallotta con un saggio sulle buone maniere

Le buone maniere, che è come dire la buona educazione, non godono oggi di molta fortuna, non sono di moda anche se non dovrebbero mai passare di moda. Chi vuole, sulle buone maniere, saperne di più non deve lasciarsi sfuggire l’ultimo appuntamento della stagione 2022 di «Un Natale di Libri». Sabato 17 dicembre, con inizio come sempre alle 18, ci sarà Leopoldina Pallotta della Torre che illustrerà, fiancheggiata da Giovanni Pellinghelli del Monticello, il suo ultimo titolo, Non è per snob. Lezioni di bon ton per un mondo più gentile edito da Mondadori. Il saggio è una sorta di piccola enciclopedia dell’etichetta, del bon ton dall’antichità sino ai giorni nostri, con dovizia di aneddoti, storielle, suggerimenti, anche trucchetti per saperci comportare come si deve in ogni occasione: dai saluti alla tavola all’ospitalità. Seguendo i suoi consigli staremo bene noi e il mondo, come dice il sottotitolo, potrà essere più gentile. La presentazione sarà condotta da Lorena Palanga.