Vigili del fuoco di Rovereto in lutto: è morto Vicentini

sabato, 23 luglio 2022

Rovereto – La città di Rovereto (Trento) piange la scomparsa di Alessandro Vicentini, 54 anni. I vigili del fuoco volontari di Rovereto hanno espresso il loro cordoglio: “ Annunciamo con dolore la scomparsa improvvisa del nostro Vigile Alessandro Vicentini. Ha prestato servizio nel Corpo di Rovereto da quando aveva 20 anni e, durante i 34 anni di servizio, ha aiutato e portato il soccorso a tutta la comunità”. “Ti ricorderemo per il tuo sorriso e per il tuo animo buono, per tutte le risate che riuscivi a strappare in caserma e soprattutto per la tua grande professionalità. Ci stringiamo e abbracciamo la famiglia di Alessandro, la figlia Stefania, la compagna e il fratello Luigi. Il Corpo di Rovereto non ti dimenticherà mai, buon viaggio”.

Messaggi sui social e da tutte le istituzioni trentine sono giunte alla famiglia di Alessandro Vicentini e al corpo dei vigili del fuoco volontari di Rovereto