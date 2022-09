Uccise i genitori a Bolzano, prima deposizione del figlio Benno

lunedì, 5 settembre 2022

Bolzano – Il 4 gennaio 2021 aveva ucciso i genitori Laura Perselli e Peter Neumair nell’appartamento di famiglia a Bolzano, a fine gennaio di quell’anno aveva confessato il duplice omicidio ed è stato arrestato. Oggi in tribunale Benno Neumair (nella foto) non ha risposto a tutte le domande del pubblico ministero Igor Secco, si è avvalso della facoltà di non rispondere su alcuni particolari.

Pochi ricordi, ha riferito che la corda che secondo gli inquirenti è servita a strangolare i genitori si trovava “nella stanza dove c’era una scatola di plastica con l’attrezzatura da arrampicata, probabilmente la corda era lì dentro”, poii ha detto do aver “cercato di cancellare dalla memoria quello che è successo il 4 gennaio”.

Un’udienza molto importante quella odierna, la prima deposizione di Benno Neumair, che è servita per inquadrare il duplice omicidio. La sorella Madè, presente in aula, è rimasta colpita dall’udienza. “Così i miei genitori sono morti due volte”, ha dichiarato al termine dell’udienza.