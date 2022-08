mercoledì, 10 agosto 2022

Chiari – Ubriaco ed in contromano in A35, tragedia evitata. Tutto è nato dalla segnalazione giunta alla Polizia di Stato di un autocarro che in A35 all’altezza del comune di Bariano, viaggiava verso Brescia percorrendo la carreggiata in direzione di marcia verso Milano.

Una pattuglia del Polizia Stradale di Brescia – Distaccamento di Chiari, è riuscita ad intercettare il mezzo cercando in ogni modo di fermarlo, senza successo in quanto il conducente ignorava i segnali fatti dagli agenti e continuava ad aumentare la velocità lasciando intendere di non aver alcuna intenzione di fermarsi. Di conseguenza si è provveduto ad avvisare la Sala Operativa per la chiusura dei caselli d’ingresso in autostrada al fine di tutelare gli altri utenti della strada. Un’altra pattuglia del Distaccamento di Chiari, è giunta in ausilio posizionandosi presso la Barriera di Chiari Est trasversalmente rispetto all’asse stradale per fornire una protezione agli utenti in coda al casello, già chiuso.

I poliziotti, dopo aver reso la zona il più visibile possibile azionando ogni sistema di segnalazione acustico e luminoso e dopo aver posizionato delle torce luminose sull’asfalto, hanno messo in sicurezza gli utenti incolonnati facendoli scendere dai propri veicoli e portandoli oltre il new jersey al riparo da ogni pericolo. Nel frattempo l’autocarro continuava a procedere a forte velocità in direzione Brescia ed una volta giunto all’altezza della Barriera di Chiari Est, si è impattato contro l’auto della Polizia Stradale posizionata a scudo rispetto alle auto incolonnate dietro di essa.

Nonostante l’impatto, il conducente dell’autocarro ha tentato di proseguire la propria marcia, ma è stato tempestivamente fermato dagli agenti di Polizia. Si tratta di un 22enne di nazionalità Ucraina in stato di alterazione alcolica presentava un tasso alcolemico di 2.62 g/l, più del quintuplo rispetto al limite consentito dalla legge. In ragione di ciò gli operatori della Polizia Stradale hanno denunciato l’uomo per guida in stato di ebbrezza alcolica con conseguente ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo.