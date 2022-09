Trento: sit-it degli animalisti per la morte dell’orsa F43

giovedì, 8 settembre 2022

Trento -08Domenica 11 settembre manifestazione in piazza Danta a Trento della principali associazioni animaliste del Trentino e a livello nazionale.

“L’orsa F43 – scrivono gli animalisti – è morta dopo una cattura in un tubo trappola e somministrazione di anestetico. E questo solo qualche giorno dopo l’investimento di un’altra orsetta, sempre sulle strade del Trentino, in Val di Sole. Insomma sembra che il destino per questi orsi sia quello di scomparire dalla faccia del Trentino”.

Le associazioni animaliste hanno organizzato un sit-in domenica 11 settembre dalle 9:30 alle 12:30 in piazza Dante Trento per protestare “contro una politica che non programma convivenza con gli orsi, bensì determina la loro scomparsa tramite uccisioni poco chiare tramite interventi non necessari”.