Travolto da una pianta, muore operaio 53enne di Prata Camportaccio

martedì, 21 marzo 2023

Prata Camportaccio (Sondrio)) – E’ morto agli Spedali Civili di Brescia Domenico Sandalini, 53 anni, residente a Prata Camportaccio (Sondrio), l’operaio che è stato travolto da una pianta che stava tagliando e colpito alla testa.

L’operaio stava svolgendo delle operazioni di potatura in un luogo impervio a lato della strada che da Morbegno sale verso Albaredo. Il 53enne è stato prima stabilizzato sul posto e quindi trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia: le condizioni di Domenico Sandalini, che lavorava per la ditta Ghelfi di Campodolcino che ha in appalto la pulizia e manutenzione della strade in Valtellina, sono apparse subito gravi e poco ore dopo il suo arrivo in ospedale è morto. Sono state avviate indagini dei carabinieri e i tecnici di Ats della montagna sta accertando il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.