Tragedia Marmolada, 7 morti e 13 dispersi: miracolato austriaco

lunedì, 4 luglio 2022

Canazei – Tragedia Marmolada, il bilancio parziale è di sette vittime, di cui tre identificati, e 8 feriti di cui due in condizioni delicate e sono 13 i dispersi per i quali i familiari si sono fatti vivi con le autorità perché non rientrati a casa. Di queste tre sono cittadini della Repubblica ceca.

Squadre di soccorritori sono state inviate nella zona del disastro della Marmolada, per l’avvistamento di alcuni resti sulla colata di ghiaccio e neve.

Invece un escursionista austriaco è incolume, figurava nella lista dei dispersi è stato contatto dalle autorità consolari austriache ed ha dato notizie poco fa.

A Cittadella (Padova) è finita anche la speranza di veder tornare dalla Marmolada Davide Miotti, 51 anni – sarebbe tra le 6 vittime riconosciute – e la moglie Erica Campagnolo, che era in cordata con lui, e risulta tra i dispersi sul ghiacciaio.

IL CORDIGLIO

“Più sgomenti di fronte all’immane tragedia di domenica”

Sono le parole, cariche di emozione, di Luca Guglielmi, vice presidente ladino del Consiglio regionale che rappresenta ufficialmente l’ente a Canazei in queste ore tristi e concitate. L’uomo politico fassano, tra i primissimi ad essere stato allertato domenica pomeriggio, sta seguendo da vicino le operazioni di ricerca e soccorso sulla Marmolada: “Non credo sia questo il momento per azzardare ipotesi o, ancora di più, cercare responsabilità. Non c’è dubbio che ci trovi di fronte a cambiamenti climatici importanti ma le persone che sono state travolte da un distacco di ghiaccio di quelle proporzioni, eccezionali, non erano sprovvedute o male attrezzate. Per ora mi sento di dire che si è trattato di una fatalità e desidero ringraziare quanti si sono prodigati nei soccorsi. Voglio porgere il cordoglio di tutta la comunità alle famiglie delle vittime, molte delle quali non hanno ancora neppure un nome. Questo è il tempo del dolore” chiude Guglielmi.

Il vicepresidente Paccher: “Cordoglio per le vittime e grande apprensione per chi manca all’appello”

Il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher esprime il proprio cordoglio per la tragedia della Marmolada: “Grande vicinanza ai familiari delle persone coinvolte. Purtroppo, ad una giornata dall’incidente in montagna il numero delle vittime, già molto grave, sembra destinato ad aumentare. Tra i dispersi sembra che ci siano anche diversi trentini e siamo in particolare apprensione per le persone di cui non si hanno notizie. Rimaniamo in attesa, non senza dover ringraziare la macchina dei soccorsi trentina che incessantemente si sta prodigando nelle ricerche in situazioni ambientali molto difficili” chiude Paccher

Il M5S del Trentino esprime profondo cordoglio e vicinanza alle vittime dell’immane tragedia

«Ciò che è avvenuto in Marmolada è un evento terribile che lascia annichiliti – dice il Consigliere provinciale trentino Alex Marini – in questo momento di dolore non possiamo che unirci alla sofferenza dei familiari delle vittime, condividendone il lutto. In prospettiva però, il miglior modo per rispondere alla tragedia è renderci conto di come essa sia figlia delle mancate risposte rispetto al tema dei cambiamenti climatici. I ghiacciai come la Marmolada sono letteralmente agli sgoccioli e questo li rende instabili e pericolosi, specie in estate. Della questione si parla a livello di propaganda ma poco o niente si sta facendo per contrastarne lo sviluppo. Questo vale anche per il Trentino, che, a dispetto delle promesse, sta adottando tutta una serie di politiche destinate ad aumentare l’emissione di gas climalteranti. Il Trentino da solo non può fare la differenza, ma, viste le conseguenze drammatiche che il cambiamento climatico ha sul suo territorio, potrebbe almeno dare il buon esempio. Invece si fa il contrario. Serve, certo, che tutti a livello globale facciano la loro parte, ma tutti include anche noi stessi. O ci diamo una mossa oppure tragedie come quelle della Marmolada diventeranno sempre più frequenti, almeno fino a quando continueranno a esistere i ghiacciai. Non è una consolazione, perché quando spariranno ci troveremo a far fronte a problemi di siccità al confronto dei quali quelli di quest’anno ci sembreranno poca cosa. Il cambiamento climatico uccide, sta a noi cambiare le cose e impedire che lo faccia»

Anche l’ex ministro Riccardo Fraccaro si unisce al cordoglio per le vittime della tragedia:«Rivolgo un pensiero commosso alle vittime della tragedia della Marmolada a cui ieri abbiamo assistito con sconcerto e rabbia. Sappiamo che saranno sempre più frequenti gli eventi estremi se le soluzioni per affrontare il problema continueranno ad essere procrastinate. Secondo gli esperti dell’Università di Padova la Marmolada ha perso quasi il 90% del suo volume negli ultimi 100 anni a causa del riscaldamento globale, conseguenza ormai certa dell’attività umana. L’emergenza climatica non può essere più ignorata: il riscaldamento globale non si ferma, lo scioglimento dei ghiacciai è sempre più accelerato, incendi, alluvioni alternati a periodi di siccità prolungati sono sempre più frequenti. Il clima deve diventare la nostra priorità assoluta per contrastare con fermezza situazioni estreme che provocano tragiche perdite umane sempre più frequenti»

Marmolada: Coldiretti, clima sconvolge assetto montagna

“Belluno è la città italiana più colpita dal surriscaldamento con un aumento di 2 gradi che è causa di sconvolgimenti ambientali come lo scioglimento dei ghiacciai. E’ quanto afferma la Coldiretti, sulla base di un’analisi EdjNet, nell’esprimere cordoglio per la tragedia della Marmolada dove sono morti sei alpinisti e altri diciassette sono dispersi a causa del distacco di un seracco di ghiaccio tra Punta Rocca e Punta Penia”, secondo la ricerca dall’European Data Journalism Network il capoluogo bellunese è quella che ha fatto registrare il maggior aumento di temperature nel ventunesimo secolo in confronto alla media del ventesimo secolo – spiega Coldiretti -, capeggiando una classifica che concentra proprio al Centro Nord quasi tutte le città italiane che hanno avuto il maggior innalzamento delle temperature: Piombino (+1,7 gradi), Pavia, Piacenza (1,3 gradi), Savona La Spezia, Modena, Genova, Ancona, Bergamo, Livorno (+1,2 gradi).

Oltre che sui campi, gli effetti del cambiamento climatico si fanno dunque sentire anche sui monti – sottolinea Coldiretti – in un 2022 dove il periodo gennaio-maggio si piazza al sesto posto tra i più caldi di sempre, secondo un’analisi Coldiretti su dati Noaa.

Il risultato è un profondo cambiamento sul paesaggio della montagna che coinvolge tanto l’assetto dei ghiacciai quanto quello delle coltivazioni. Dai bacini glaciali delle Alpi dipende infatti anche la sorte della food valley italiana, dove nasce oltre 1/3 della produzione agricola nazionale e la metà dell’allevamento Made in Italy, oggi colpita da una devastante siccità. I ghiacciai – evidenzia la Coldiretti – sono una parte fondamentale del ciclo dell’acqua e dell’irrigazione garantendo le risorse per affrontare stagioni estive sempre più torride dove la disponibilità di acqua risulta strategica per continuare a garantire la produzione nazionale di cibo.

Ma il surriscaldamento ha modificato anche la distribuzione delle coltivazioni stesse come dimostra il fatto che si è verificato nel tempo – precisa la Coldiretti – un significativo spostamento della zona di alcune colture come l’olivo che è arrivato alle Alpi. E’ infatti in provincia di Sondrio, oltre il 46esimo parallelo, l’ultima frontiera nord dell’olio d’oliva italiano.

“Negli ultimi dieci anni – spiega la Coldiretti – la coltivazione dell’ulivo sui costoni più soleggiati della montagna valtellinese è passata da zero a circa diecimila piante, su quasi 30 mila metri quadrati di terreno. Ma il caldo ha cambiato anche la distribuzione sul territorio dei vigneti che tendono ad espandersi – conclude Coldiretti – verso l’alto con la presenza della vite a quasi 1200 metri di altezza come nel comune di Morgex e di La Salle, in provincia di Aosta, dove dai vitigni più alti d’Europa si producono le uve per il Blanc de Morgex et de La Salle Dop”.