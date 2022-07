Terminate le operazioni di ricomposizione delle salme delle vittime in Marmolada

sabato, 16 luglio 2022

Trento – Terminate le operazioni di ricomposizione delle salme delle vittime della tragedia in Marmolada.

Nel pomeriggio odierno sono terminate le operazioni dei carabinieri volte alla ricomposizione delle salme appartenenti alle vittime della recente tragedia della Marmolada. Le attività si sono svolte in un clima di umanità e cordoglio presso il Centro operativo di soccorso adibito all’interno della caserma dei vigili del fuoco di Canazei, con la collaborazione di quel personale.

Le analisi dei carabinieri del R.I.S. di Parma sono terminate nel pomeriggio di ieri e gli accertamenti di laboratorio, consistiti nell’estrazione e comparazione del D.N.A. su circa un centinaio di campioni, hanno permesso di ricondurre tutti i profili genetici estratti, confermando l’identità delle undici persone decedute.

Si è trattato di un lavoro delicato anche in considerazione dell’elevato numero di reperti che ora, con il nullaosta della Procura della Repubblica di Trento che coordina le indagini, possono ricevere degna sepoltura.

Alcuni familiari hanno anche potuto ricevere materiali e attrezzature appartenuti ai propri cari e recuperati dalle squadre di soccorso durante le ricerche.