Sul Garda la Squadra Mobile arresta rapinatore seriale

sabato, 26 novembre 2022

Puegnago sul Garda – Arresto in flagranza di rapinatore di supermercato da parte della Squadra Mobile di Brescia. A Puegnago sul Garda (Brescia), personale della Squadra Mobile della Questura di Brescia, nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto ai reati predatori in tutta la provincia, ha arrestato un cittadino italiano, residente nel Bresciano, sorpreso in flagranza del delitto di tentata rapina aggravata.

L’uomo, da giorni attenzionato dagli investigatori siccome sospettato di essere autore di analoghi fatti avvenuti in provincia, è stato fermato subito dopo essere uscito da un supermercato, all’interno dei cui locali, pochi istanti prima, in orario di chiusura e quando ormai non vi era alcun altro cliente, avrebbe minacciato un’impiegata nel tentativo di farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa dell’esercizio commerciale, non riuscendovi per la fuga della vittima che, terrorizzata, si allontanava dalla postazione.

L’uomo, travisato con un passamontagna scuro, avrebbe fatto uso, puntandola alla cassiera, di una pistola, successivamente rintracciatagli addosso dalla Polizia che lo ha arrestato e rivelatasi mera riproduzione di un vero revolver.

La successiva perquisizione dell’auto dell’arrestato, parcheggiata nei pressi del supermercato, permetteva di rintracciare ulteriore materiale, suscettibile – in ipotesi – di essere utilizzato in fatti della stessa natura di quello di cui si tratta (segnatamente, parrucca e calze da donna, una torcia, un binocolo, un coltello).

Gli esiti delle attività investigative svolte dalla Squadra Mobile – allo stato attuale del procedimento, che pende in fase di indagine preliminare – sono stati rassegnati alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia, a disposizione della quale autorità giudiziaria l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Brescia. Nei giorni successivi, l’arresto è stato convalidato dal Gip del tribunale di Brescia e l’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari.