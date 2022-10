Sub colto da malore durante un’immersione nel Garda, è grave

sabato, 22 ottobre 2022

Gardone Riviera (Trento) – Colto da malore durante immersione, cinquantenne ricoverato al Civile di Brescia. La richiesta d’intervento è giunta alle 15:32 da parte di un istruttore che ha chiesto aiuto e sul posto sono arrivati un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso del 118 con l’equipe medica che ha preso in carico il sub e trasferito d’urgenza agli Spedali civili in codice rosso.

Sul posto anche carabinieri e guardia costiera. Secondo quanto ricostruito il sub 50enne, ha accusato un malore mentre risaliva durante un’esercitazione con alcuni amici e un istruttore nelle acque del Garda a Gardone Riviera (Brescia).