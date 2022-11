Stazzona: jeep travolta dal treno, miracolato l’autista

martedì, 1 novembre 2022

Stazzona (Sondrio) – Jeep rimane incastrata tra lesbarre al passaggio a livello, travolta dal treno con l’autista – un 52enne – miracolato e ora ricoverato al Morelli di Sondalo per accertamenti. Ma grande è stato lo spavento per il 52enne che a Stazzona (Sondrio), sulla linea Sondrio-Tirano, è rimasto incastrato al passaggio a livello e il treno è riuscito a rallentare e a trascinare solo per alcuni metri la jeep.

Sul posto – oltre ai medici del 118, giunti con un’ambulanza della Croce Rossa di Sondrio e l’elisoccorso dalla centrale di Caiolo – la Polfer, i carabinieri di Tirano e il personale di Trenord. I medici del 118 hanno stabilizzato l’autista, in stato di choc, e trasportato all’ospedale di Sondalo. Sono in corso indagini per chiarire quanto accaduto e come mai la jeep è rimasta intrapolata al passaggio a livello. Circolazione dei treni bloccata tra Tirano e Sondrio e viceversa, sono stati organizzati bus sostitutivi.