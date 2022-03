Spaccio in Valle Sabbia: due arresti dei carabinieri

lunedì, 14 marzo 2022

Vobarno – I carabinieri della Compagnia di Salò hanno messo a segno due arresti nel corso di attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti in Valle Sabbia.

Il primo è stato arrestato nel weekend dai carabinieri di Vobarno (Brescia). Un 53enne di origine pugliese, fermato a Nuvolera (Brescia) durante un controllo alla circolazione stradale. All’interno del cruscotto della sua utilitaria trasportava due panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi.

Presso la sua abitazione custodiva un bilancino di precisione. Tratto in arresto, l’uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Brescia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Invece i militari di Idro (Brescia) hanno tratto in arresto un trentenne di Anfo (Brescia). I carabinieri ne stavano monitorando i movimenti da qualche giorno e hanno deciso di intervenire con il supporto delle unità cinofile di Orio al Serio con il cane Grinder.

La perquisizione in casa ha permesso di recuperare 75 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e telefoni cellulari.