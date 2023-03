Spacciatore arrestato e controlli intensificati della Polizia di Stato in Alto Adige

sabato, 25 marzo 2023

Merano – Nei giorni scorsi, operatori della Polizia di Stato del Commissariato di Merano e del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano hanno svolto un’attività straordinaria di Controllo del Territorio nella città del Passirio.

L’attività si è concentrata nella zona del centro storico, con passaggi e brevi soste in zona Portici, nei pressi delle passeggiate lungo Passirio e nei pressi della Stazione Ferroviaria.

Successivamente sono stati effettuati alcuni posti di controllo con l’impiego anche di unità cinofile della Guardia di Finanza di Bolzano, su via Nazionale, ingresso sud di Merano, in piazza Stazione, area estremamente trafficata, ed in via Palade. Sono stati anche svolti controlli amministrativi in alcuni esercizi pubblici, senza riscontrare irregolarità. Nel complesso sono stati controllate 123 persone e 58 veicoli.

SPACCIATORE ARRESTATO

Nei giorni scorsi, durante una delle quotidiane attività dedicate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile della Questura di Bolzano ha proceduto all’arresto in flagranza di reato, per violazione dell’art. 73 del D. P. R. 309/90, di un cittadino italiano di 28 anni.

I poliziotti, nel corso di uno specifico servizio, hanno individuato e sottoposto il giovane a perquisizione personale, a seguito della quale veniva rinvenuto un involucro contenente 77 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva il sequestro di quasi tre etti di sostanza cannabinoide, occultati all’interno di uno scooter di proprietà dell’uomo.

Al termine delle incombenze di rito, il cittadino italiano veniva tratto in arresto e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Bolzano, tradotto presso la locale Casa Circondariale. Successivamente l’arresto è stato convalidato.