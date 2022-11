Sorpreso con bancomat rubato a Gavardo, 48enne denunciato

giovedì, 17 novembre 2022

Gavardo (Brescia) – Sorpreso con il bancomat rubato, denunciato dai carabinieri 48enne. I carabinieri di Gavardo (Brescia), nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno proceduto alla denuncia di un 48enne pregiudicato del posto trovato nella disponibilità di un autocarro rubato sul quale era caricato un bancomat.

L’uomo è stato rintracciato in una via isolata, prossima al centro storico, e alla vista dei militari ha tentato di darsi alla fuga senza successo. Il bancomat era stato già sventrato e svuotato del suo contenuto in denaro.

Da primi accertamenti, il bancomat risulta essere quello asportato lo scorso 13 novembre alla BPM di Sant’Ambrogio di Valpolicella, in provincia di Verona. Il furgone invece è risultato rubato alcuni giorni fa in provincia di Trento.

di Ch.Pa.