Sondrio, poliziotti eroi: salvano ragazza che tenta il suicidio

lunedì, 14 marzo 2022

Sondrio – Poliziotti eroi, salvano ragazza che aveva tentato il suicidio che si era gettata nel fiume Adda.

L’altra sera un equipaggio della questura di Sondrio, impegnato nel servizio straordinario Covid-19 per il controllo dei green pass, notava una donna in strada che, con urla disperate, riferiva che la figlia, in compagnia del cane, si era

allontanata da casa manifestando intenti di suicidio.

La pattuglia iniziava le ricerche e, nei pressi del Sentiero Valtellina, udiva ripetutamente un cane abbaiare. Incuriositi, i due operatori si avvicinavano al luogo e individuavano il cane legato ad un albero. Uno dei due poliziotti si avventurava a piedi e, con l’ausilio del collega che illuminava con l’auto di servizio, notavano il busto di una ragazza sbucare dalle rigide acque del fiume Adda.

Un poliziotto prontamente si tuffava in acqua senza protezioni nè corde di sicurezza e, superate le difficoltà dovute al buio, al freddo e al fondo sconnesso del fiume, riusciva ad afferrare la ragazza prima che venisse trascinata dalla corrente del fiume.

Lo stesso nuotava con la ragazza verso la sponda del fiume ove nel frattempo si era gettato il collega. Entrambi riuscivano così a mettere la ragazza in condizioni di sicurezza.

La ragazza veniva altresì riscaldata e tranquillizzata fino all’arrivo della madre, che ringraziava gli operatori e si complimentava per aver salvato la figlia e per la loro professionalità, attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo.