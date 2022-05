lunedì, 30 maggio 2022

Sondalo – La strada statale 38 “Dello Stelvio” il traffico in entrambe le direzioni è temporaneamente bloccato, a causa di un incidente nel territorio comunale di Sondalo (Sondrio). Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto più veicoli. Sul posto è intervenuto il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e del del 118 per il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.