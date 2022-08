Si tuffa e non riemerge: nel lago d’Endine annega 21enne

lunedì, 15 agosto 2022

Spinone al Lago – Un 21enne è annegato nelle acque del lago d’Endine a Spinone al lago (Bergamo): la vittima è di origine senegalese e viveva nella Bergamasca. Il giovane si è tuffato poco dopo mezzogiorno e non è più riemerso.

Immediato l’allarme e sul posto sono giunti i soccorritori, un mezzo di soccorso avanzato del 118, i vigili del fuoco e i sommozzatori di Treviglio, che hanno recuperato il corpo dalle acque del lago, ad una profondità di circa quattro metri. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’annegamento, in particolare se sapeva nuotare oppure se è stato colto da malore.