Serd2, operazione antispaccio a Rovereto: un arresto e due denunce

mercoledì, 16 novembre 2022

Rovereto (Trento) – Un arresto e due denunce per spaccio di sostanze stupefacenti. Continua l’azione di prevenzione e repressione attuata dai carabinieri della Compagnia di Rovereto (Trento): la pressante attività di controllo, posta in atto per arginare la diffusione di sostanze stupefacenti, quali eroina e hashish, ha permesso nel corso della passata settimana di arrestare una ragazza e a denunciarne altre due per detenzione di sostanze stupefacenti.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, al termine dell’operazione denominata “Serd2”, hanno proceduto, all’arresto in flagranza di una persona ed alla denuncia di altre due per spaccio di droga, sequestrando nel corso dell’operazione della sostanza stupefacente del tipo eroina, confezionata e pronta per essere posta sulle locali piazze, ed una cospicua somma di denaro provento dell’attività illecita.

Gli investigatori, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Rovereto, dopo aver raccolto alcune segnalazioni da parte dei residenti delle aree centrali della città della “Quercia”, hanno puntato gli occhi su di un gruppo di soggetti soliti frequentare le zone ove la presenza di tossicodipendenti è più assidua.

Da lì sono partite le indagini che hanno permesso di individuare un sodalizio composto principalmente da cittadini nigeriani stabilitisi nella Vallagarina e dalla donna arrestata, la quale, oltre ad essere un assiduo assuntore, destinava gran parte della sostanza a lei recapitata allo spaccio.

Attraverso una meticolosa attività di osservazione, analisi e riscontro, i militari sono riusciti a chiudere il cerchio intorno ai sospettati, documentando: le numerose cessioni, il metodo diconservazione, le modalità di smercio, gli orari e i luoghi d’incontro.

Inquadrato l’ambiente e il modus operandi dei soggetti individuati, e fornendo all’Autorità Giudiziaria elementi tali da comprovarne l’attività illecita posta in essere, nella settimana appena trascorsa si è dato corso alla fase esecutiva, eseguendo vari decreti di perquisizione locale e personale a carico dei soggetti individuati nel corso delle indagini.

La capacità di ascolto e l’operazione messa in atto dai Militari hanno permesso di rispondere, in maniera concreta, agli appelli rivolti dai cittadini che, negli ultimi mesi, hanno puntato il dito sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, segnalando l’andirivieni di persone sospette nelle zone centrali e nei parchi cittadini.