Scontro tra auto sulla statale del Tonale a Cividate Camuno

sabato, 6 agosto 2022

Cividate Camuno – Scontro fra due auto sulla statale 42 del Tonale a Cividate Camuno (Brescia), rimaste coinvolte cinque persone, tra cui due bambini di 1 e 3 anni, una donna di 37 anni e due uomini di 46 e 64 anni. Per accertamenti sono state ricoverate all’ospedale di Esine (Brescia) due persone.

A causa dell’incidente, è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 42 “Del Tonale e della Mendola”, all’altezza del km 83,400 a Cividate Camuno. Sul posto sono giunte tre ambulanze e l’automedica dall’ospedale di Esine, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi. Presenti anche le squadre Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.